En un emotivo homenaje celebrado en el Lawn Tennis Club por su retiro del tenis a los 33 años, Guido Pella aseguró que "la Copa Davis fue lo mejor" de su carrera y que fue "lo único" que más lo motivó "en todos estos años como profesional". "La Davis de 2016 fue lo mejor de mi carrera, aunque creo que todavía no tomé consciencia sobre lo que realmente conseguimos, tal ahora que me retiré me dé cuenta", reveló Pella en su discurso de retiro. El exnúmero 20 del mundo recibió un cuadro con la foto de aquella final ante Croacia. Bajo una ovación en el club, Pella agregó: "Nunca me voy olvidar de los momentos que viví en esta competencia. Por eso quería venir venir a agradecerles a todos ustedes, a la gente que siempre acompañó, que muchas veces hizo esfuerzos para viajar a alentarnos. Estoy muy agradecido por el cariño".. Cómo fue su decisión de retirarse.. Ya en una conferencia de prensa, Pella relató el por qué decidió dejar la actividad: "¿Por qué me retiro? Uh, podría usar todo el tiempo que tenemos para esta conferencia contestando solo esa pregunta, pero resumamos". "En octubre de 2021, cuando fui a jugar a Rusia, sentí que algo se había roto. Sentí que nunca me iba a volver a recuperar de todo lo que había pasado desde la pandemia hasta ese torneo. Pero me di un año más para ver su algo cambiaba". relató. Ese torneo al que se refirió fue al ATP 250 en Moscú, en el cual salió lesionado en primera ronda y no volvió a disputar un torneo hasta 2022. "Este año tuve destellos de buen tenis, pero nunca sentí las mismas ganas ni la misma chispa, no volví a ser el mismo, a pelear como peleaba antes. Lo intenté, pero no pude. Y no soy una persona que hace las cosas a medias. Cuando se empezó a acercar el US Open, dije Voy a tratar de hacer un buen torneo ahí, en un lugar que significa mucho para mí, y después a pasar la página ", prosiguió. Sobre si estaba completamente decidido: "¿Estoy cien por ciento convencido? No, ¿cuándo vas a estar cien por ciento convencido? Pero sabía que era el momento, por todo lo que dije recién. Mi equipo me sugirió que jugara hasta febrero para tratar de retirarme en el Argentina Open, pero les dije: ´No llego al año que viene. No tengo la fortaleza mental ni física para seguir entrenando, haciendo una temporada, ir a jugar contra jugadores que tienen mucho hambre. La pasé muy mal cuando me tuve que poner a punto para volver el año pasado. No quería hacerlo otra vez´´". Sobre si se ve como entrenador y qué lo motivaría a seguir ligado al tenis: "No, no me veo volviendo a los viajes y al circuito. Si algo me motiva del tenis es la Davis, entonces por ahí me gustaría formar parte en algún momento del equipo, aunque sea de aguatero... Ojalá en algún momento se de", expresó. "El tenis fue todo. Fue mi trabajo. Le di todo y el tenis fue muy sabio y me dio todo lo que yo estaba buscando. Me permitió viajar por el mundo, conocer lugares y gente maravillosa. Eso es lo que me llevo. Ahora me toca jubilarme cuando la mayoría de la gente arranca. Me toca empezar de nuevo. Tengo toda la vida por delante y ese es el desafío. Tratar de volver a encontrar o motivarme con algo que me motive tanto como el tenis", finalizó el nacido en Bahía Blanca. FIG/AMR NA