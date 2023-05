El entrenador de Manchester City, el catalán Josep Guardiola celebró hoy el pase a la final de la Liga de Campeones con la goleada 4-0 frente a Real Madrid, la segunda definición del equipo inglés en toda su historia después de la del 2021 ante su compatriota Chelsea, que posteriormente se quedó con el título.

"Hemos jugado con el dolor de barriga que nos causó lo del año pasado y lo hemos sacado todo. Estamos muy contentos de estar en la final", afirmó Guardiola en conferencia de prensa.

Guardiola también destacó una diferencia estratégica respecto del partido de ida que terminó 1-1 en el Santiago Bernabéu, de Madrid.

"En el partido de ida decidí poner un interior más atrás y hoy lo puse más adelante. Hemos conseguido atacar con mayor fluidez. Este año en casa nos sentimos muy, muy fuertes. No sé porqué, pero nos sentimos muy cómodos", señaló Pep.

Manchester City irá en busca de su primer título de Champions frente a Inter, que eliminó a Milan en el clásico italiano, y Guardiola se refirió en términos generales a ese duelo.

"Un equipo italiano es un equipo italiano. No hay nada mejor para un equipo italiano que no lo den como favorito. Pero ya tendremos tiempo de hablar de ello", señaló el ex director técnico de Barcelona y Bayern Munich. (Télam)