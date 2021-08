El entrenador Josep Guardiola, DT del Manchester City, dijo hoy que el club inglés no saldrá a buscar al crack argentino Lionel Messi para incorporarlo, al tiempo que se mostró coincidente y comprensivo con las declaraciones que Joan Laporta, presidente del Barcelona.

“Ha sido una sorpresa para todo el mundo. Creo que Laporta ha sido claro hoy con los motivos. No hablé ni con el presidente ni con el jugador, pero cuando tienes unas pérdidas de 487 millones, la decisión está tomada”, sostuvo "Pep" Guardiola en rueda de prensa.

El DT catalán habló en medio de los rumores que ubicaban a Messi cerca del club "ciudadano" de la Premier League, como así también del París Sant Germain, que conduce el argentino Muricio Pochettino.

Guardiola reiteró que el Manchester City no tiene en sus planes lanzar una ofensiva por Messi, tras haber fichado al mediocampista Jack Grealish, procedente del Aston Villa, indicó el diario español Sport.

“Hemos gastado 40 millones en Grealish, más los 60 que hemos recaudado en ventas, y le hemos dado el número 10. Lionel Messi no está en nuestros planes”, dijo el entrenador.

En cuanto a la salida del capitán del seleccionado argentino de fútbol del Barça, Guardiola señaló que “sólo puedo decirle gracias porque me hizo mejor entrenador. Poder ver lo que hace con el balón, con sus compañeros, ya fuera en un partido o en los entrenamientos, era espectacular”.

Guardiola, de 50 años, agradeció a Messi “por haber hecho que el Barcelona dominara el fútbol mundial durante una década. Le deseo lo mejor, no será olvidado. Me hubiera encantado verlo retirarse en Barcelona, es el futbolista más extraordinario que he visto en mi vida”.

Finalmente, y sin nombrarlo, Guardiola se refirió a la gestión del expresidente del club blaugrana Josep María Bartomeu, al señalar que “es muy importante que un club sea sostenible, y lo que ha pasado en los últimos años en el Barça no ha sido muy bueno en ese sentido”. (Télam)