Los Pumas disputarán uno de los partidos más importantes de su historia cuando se enfrenten a los All Blacks hoy a las 16 en el marco de las semifinales del Mundial de Rugby y muchos deportistas argentinos le mandaron mensajes de apoyo en la previa. La ex tenista Gabriela Sabatini destacó: "Es un orgullo todo lo que están haciendo y lo que están dejando en esa cancha, así que quiero desearles todo lo mejor para este viernes, vamos con todo, ahí vamos a estar siguiéndolos y alentándolos". Juan Pablo Sorín, histórico jugador de la Selección argentina de fútbol, también mandó un mensaje de apoyo y recordó el "tackle salvador de Moroni" y la "intercepción y el try de Sánchez" en el gran triunfo ante Gales por los cuartos de final de la Copa del Mundo. En el medio de un entrenamiento, Las Leonas se juntaron y les mandaron un emotivo saludo a Los Pumas, destacando que iban a estar apoyando al equipo en esta semifinal y que les deseaban "toda la suerte". El video lo cerró la judoca Paula Pareto, quien destacó: "El viernes Los Pumas juegan un partido histórico, si vos alentás tanto a la Selección como yo tenés que estar ahí con la camiseta puesta y alentando con todo, Vamos Pumas vamos".