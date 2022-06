El director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, consideró hoy "una locura" la programación del partido ante Flandria por la Copa Argentina en Rafaela, Santa Fe, la misma semana que su equipo se presentará en Rosario ante Central por la Liga Profesional.

“Hacemos 2.000 kilómetros en una semana. Los vamos a sentir, eso va a significar una merma de rendimiento, lesiones... Es una una locura lo que nos hacen por Copa Argentina, la verdad que no se entiende", protestó "Pipo" en la previa de la presentación de mañana en el Gigante de Arroyito.

El encuentro con Flandria, rival de la segunda división de AFA, se disputará el miércoles a las 21.30 en el Monumental de Rafaela y el ganador avanzará a cuartos de final para medirse ante Patronato de Paraná.

Gorosito se inquietó luego por la situación contractual de Eric Ramírez, jugador clave en el equipo, cuyo vínculo expira el 30 de junio: "Tenía entendido que había arreglado las formas y el dinero. No sé más, en su momento hablé con él para aconsejarlo sobre lo que le convenía. Ayer me enteré que todavía no había firmado".

En relación a la posible llegada de refuerzos se refirió puntualmente a los casos de Pablo De Blasis y Marcelo Weigandt: “El que venga sabe que viene a pelear y jugará si está mejor que el compañero. De Blasis se fue hace mucho de Gimnasia (2012), sabemos de él por lo que hizo en Europa y sobre Weigandt volvió bien de la lesión y también conocemos lo que fue su paso por el club (2020-21)".

Para visitar mañana a Central, en el debut de Carlos Tevez como DT, "Pipo" dispondrá los mismos 11 que vencieron a Racing: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris y Matías Melluso; Lautaro Chavez, Agustín Cardozo, Brahian Alemán y Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano. (Télam)