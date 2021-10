El entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, valoró el triunfo de esta tarde por 1 a 0 ante Arsenal en Sarandí, y aseguró que en un partido difícil "jugamos mejor que ellos, somos justos ganadores”.

"Es muy importante sumar de a tres, fue un partido difícil donde definió bárbaro ‘Carbo’ (por el colombiano Johan Carbonero) y nos quedamos con el triunfo. Jugamos mejor que ellos y somos justos ganadores”, dijo Gorosito en conferencia de prensa, tras el encuentro disputado en el estadio Julio Grondona de Sarandí.

El entrenador analizó el rendimiento de sus jugadores y sostuvo que desde que asumieron la conducción técnica "logramos ordenar un poco más al equipo" en tanto valoró que "ya no nos crean tantas situaciones de gol" , en tanto que contabilizó hoy una sola atajada del arquero Rodrigo Rey en el encuentro.

Asimismo, por el desarrollo consideró que "merecíamos algún gol más, hicimos un gol válido y un penal no cobrado. Ya van tres penales que no nos cobran. Hoy ganamos bien, con mayor volumen de juego", remarcó.

MIRÁ TAMBIÉN Embriagame ganó de punta a punta el Clásico Orbit

En cuanto a las variantes que presento en la formación, respecto a la victoria del pasado sábado ante Newell´s en La Plata, indicó que "no cuidé jugadores, no dirigimos un equipo de once jugadores, dirigimos un plantel y queremos que estén preparados para ganar. Se genera una competencia interna y el que mejor está, juega" señaló.

Por último, precisó que los partidos son 70% de los jugadores en la semana, 30% del técnico" en tanto "la victoria es 90% del equipo en cancha y 10% nuestro". (Télam)