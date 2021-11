El uruguayo Guillermo Fratta será el reemplazante del lesionado Maximiliano Coronel, mientras que Néstor Gorosito aún no definió al sustituto del suspendido Brahian Aleman y espera la recuperación del lateral Francisco Gerometta para recibir el domingo a Banfield.

Coronel, que sufrió rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, será operado la semana entrante, mientras que si no llega Gerometta el juvenil Guillermo Enrique ocupará el lateral derecho.

Por Aleman, el técnico maneja tres posibilidades: Matías Miranda (la más firme), Matías Pérez García o el juvenil Estanislao Jara.

El posible equipo para recibir en el estadio Ciudad de La Plata a Banfield sería con Rodrigo Rey; Gerometta o Enrique; Leonardo Morales, Fratta y Germán Guiffrey; Miranda o Pérez García, Emannuel Cecchini, Manuel Insaurralde y Johan Carbonero; Luis Rodríguez y Rodrigo Holgado.

MIRÁ TAMBIÉN La Justicia prohibió a FIFA 21 la utilización de la marca Maradona

El técnico del “Lobo”, en su primera conferencia presencial en la previa de un partido, fijó objetivo y afirmó que “no tiene que ser una casualidad que Gimnasia entre a una copa, tiene que ser una obligación. Miremos y comparemos con Estudiantes, Lanús, Talleres, que están en nuestra misma línea. Tenemos que apuntar a eso”.

Gorosito volvió a cargar contra los arbitrajes y y aseveró: “me parece raro que nos hayan dirigido tres o cuatro árbitros desde que estamos. Contra Arsenal y Sarmiento no nos cobraron penales muy claros pero si bien todos nos podemos equivocar me molesta que todas las divididas son siempre para el otro. Quiero que sean justos, me genera mucha impotencia cuando se equivocan de un lado solo”.

Click to enlarge A fallback.

El entrenador se refirió al rival del domingo y manifestó: “el otro día con el cambio de entrenador (Diego Dabove) cambiaron un poco. Se pararon 4-1-4-1, tienen jugadores jóvenes, muy dinámicos, son rápidos para contragolpear. Hay que estar atentos con la llegada de Galoppo, las diagonales de Cruz y los desbordes de Cuero”.

Al referirse al posible reemplazante de Aleman explicó: “Miranda nos puede aportar mayor velocidad, media distancia y el cambio de ritmo que tiene en el uno contra uno. Pérez García experiencia, pausa y el chico Jara está bien, hizo una buena semana”. (Télam)