El DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, analizó la derrota ante Newell's Old Boys por 2 a 0 en Rosario, al señalar: "no pudimos encontrar el gol, no tuvimos un buen primer tiempo y es una lástima porque queríamos ganar para llegar al primer puesto".

En otro tramo de la conferencia luego del partido, dijo que "en el segundo tiempo jugamos mucho mejor. Podríamos haber hecho un gol tranquilamente. Ahora el jueves (enfrentan a Arsenal) en casa tenemos que ganar".

"Newell's tiene excelentes jugadores. Sabíamos que iba a ser difícil porque es un equipo que propone, que de local sale a ser protagonista. No hay reproches, el equipo se brinda al máximo, tiene una forma y trata de defenderla. Tenemos claro a qué jugamos y se los trasmitimos al hincha, que se siente identificado", añadió el entrenador del "Lobo".

Gorosito no dejó de hablar de la situación económica que atraviesa el plantel y el cuerpo técnico, la cual aún no fue solucionada y afirmó: "tenemos que solucionar el problema para que los jugadores estén con la cabeza completamente limpia. Tenemos que estar juntos, todos los pudientes se tienen que arrimar para dar una mano".

Desde hace semanas y ante las cercanías de las elecciones que se realizarán en noviembre "Pipo" respaldó al presidente Gabriel Pellegrino y pide unidad: "esperemos que tiremos todos juntos y para adelante. Que los de afuera nos den una mano para ver si podemos reorganizar la situación por los atrasos en los pagos".

Sobre el final volvió a lo futbolístico y manifestó que "es muy corto el torneo de acá al final. Debemos estar tranquilos porque hicimos un buen segundo tiempo y con Arsenal podemos tener otra chance". (Télam)