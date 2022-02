El DT de Gimnasia y Esgrima La Plata, Néstor Gorosito, valoró el rendimiento del equipo y sostuvo que la victoria 1 a 0 sobre San Lorenzo fue justa porque "jugamos mejor durante todo el partido", aunque remarcó que "no hay que volvernos locos, apenas es el primer triunfo".

El entrenador destacó que "si bien en el primer tiempo en el ultimo tramo de la cancha nos faltaba un poco más de claridad, en el segundo con uno más se notó la diferencia y podríamos haber hecho uno o dos goles más".

"Desde que llegamos planteamos jugar a ganar, después veremos si nos da el cuero o no, pero no me gusta plantear a ver qué hace el contrario", añadió el entrenador.

Gorosito resaltó el rendimiento de sus dirigidos en cuanto al volumen de juego que desplegó el equipo y se manifestó muy contento con el resultado, aunque sostuvo que "hay que estar tranquilos, no tenemos que volvernos locos, ganamos un partido nada más".

MIRÁ TAMBIÉN Con penal del Pity Martínez gana equipo de Russo en Arabia Saudita

En este sentido, valoró que en el equipo todos los jugadores "están muy parejos" y en este sentido remarcó :"los chicos van sumando minutos, hoy un jugador como Gerometta (Francisco) fue de los mejores, Manuel Insaurralde hace todo para no salir. Eso me deja conforme" porque cualquiera de los jugadores "están en condiciones de entrar".

"Apunto a lo máximo, apuntamos a eso. Pero para ello las cosas como hoy tenemos que repetirlas en 4 o 5 partidos seguidos" manifestó y reiteró que "hay que estar tranquilos, ganamos un partido nada más. Lo importante es que el plantel esté bien parejo”.

Click to enlarge A fallback.

Por último, se tomó unos minutos para hablar de el entrenador Pedro Troglio, quien hoy tiene la responsabilidad de conducir a San Lorenzo y dijo que "a Pedrito lo conozco desde muy chiquito, lo quiero mucho y tenemos una relación extraordinaria. Ojalá le vaya muy bien en San Lorenzo porque lo quiero a él y quiero mucho al club también". (Télam)