Gonzalo Higuaín expresó su emoción tras cerrar su etapa como futbolista profesional luego de una extensa y exitosa carrera que concluyó tras la eliminación de Inter Miami en los playoffs de la liga MLS.

"Se acaba lo que más amé como trabajo durante la mitad de vida, 17 años y medio de carrera. Me voy con la conciencia tranquila y orgulloso porque di todo hasta hoy", manifestó el "Pipita" luego de disputar su último partido con la camiseta de Inter Miami.

"Lo más importante es dar todo y yo siento eso", resumió Higuaín, quien hace dos semanas había anunciado su decisión de retirarse del fútbol.

Higuaín fue titular, disputó todo el encuentro y cuando terminó se arrodilló en el campo de juego del estadio Citi Field y se largó a llorar mientras era saludado por compañeros y rivales.

"No me veo siendo entrenador ni nada por el estilo. Sería volver al ambiente en el que tantos años estuve y porque el que me estoy retirando. Quiero disfrutar otras cosas", contó el delantero subcampeón del Mundo con la Argentina, en conferencia de prensa.

"Jugué las finales de todas las competiciones", remarcó el goleador, que el próximo 9 de diciembre cumplirá 35 años.

Consultado por el próximo Mundial de Qatar, el ex Napoli y Juventus, de Italia, contó que seguirá al equipo como "hincha" y deseó que puedan "coronarse" campeones ya que "sería algo muy lindo para el país".

Higuaín, surgido de las divisiones inferiores de River Plate, también recordó sus inicios en el "Millonario" junto a Marcelo Gallardo, quien fue protagonista del fin de semana por su despedida como entrenador.

"Marcelo me escribió y me mandó un audio muy lindo. Tengo recuerdos maravillosos de la etapa que compartí con él y para mí es un orgullo que sea el mejor técnico de la historia de River", señaló el delantero que concluyó su carrera con 366 goles y 14 títulos. (Télam)