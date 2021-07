El experimentado periodista deportivo Gonzalo Bonadeo, un especialista en la cobertura de los Juegos Olímpicos, auguró una buena producción de la Selección masculina de fútbol y puntualizó que es el "único deporte" que "menosprecia una medalla olímpica". "Ojalá el título de la Copa América motive al fútbol olímpico

Porque hay un menosprecio profundo del fútbol. Es el único deporte en Argentina que subestima y menosprecia una medalla olímpica. Lo digo porque se ha dicho, entre otras cosas, que finalmente (Lionel) Messi ganó algo con Argentina. Y Messi ya era campeón olímpico y campeón mundial juvenil", aseguró. Argentina ha conseguido a lo largo de la historia dos medallas de oro Atenas 2004 y Beijing 2008, y otras dos de plata en Amsterdam 1928 y Atlanta 1996. En declaraciones al programa "Contacto Digital" que conducen Alejandro Alfie, Gastón Roitberg y Cecilia Dominguez por Radio Rivadavia, Bonadeo destacó además el hecho de cómo un Juego Olímpico modifica "la vida" de los deportistas "profesionales y amateurs". "Yo soy de la idea de que no hay tal cosa como un equipo argentino, como una sola delegación cuando hay un Juego Olímpico, porque confluyen deportistas individuales, colectivos, hombres, mujeres. Es un escenario muy diverso. Profesionales y amateurs, súper profesionales y becados", reflexionó el periodista que comandará las transmisiones televisivas de TyC Sports de los Juegos Olímpicos. Además, comentó que "dentro del contexto" que atraviesa el deporte argentino, "lo lógico sería pensar entre cero medallas de mínimo y seis de máxima" en los Juegos Olímpicos que comenzarán la semana próxima en Tokio. "No minimizando a los deportistas sino poniendo en contexto lo difícil que ha sido conseguir medallas para un país como Argentina", afirmó. Bonadeo recordó que en estos Juegos Olímpicos habrá "por primera vez va a haber abanderado y abanderada", pero aclaró que "el olimpismo se va a jactar de dar oportunidades igualitarias, pero históricamente ha sido muy discriminador. No sólo de las mujeres, sino también de los deportistas amateurs". AT/AMR NA