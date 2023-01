El delantero Francisco González Metilli, quien en la última temporada vistió la camiseta de Central Córdoba de Santiago del Estero, fue nominado al Premio Puskas para el mejor gol del año por el tanto que le convirtió a Rosario Central en la Liga Profesional de Fútbol (LPF). González Metilli anotó con una formidable volea en la victoria de su equipo por 3 a 0 sobre el "Canalla", con un remate desde 23,4 metros y a una potencia de 73 kilómetros por hora, el 1° de agosto pasado

El jugador, cuyo pase pertenece a Argentinos Junios y que despertó el interés de varios clubes en el mercado de pases, fue nominado por la FIFA junto a otros diez futbolistas de todo el mundo, entre los que se encuentran Kylian Mbappé, Mario Balotelli y Richarlison..El siguiente es el listado completo de los jugadores nominados al Premio Puskas:.Mario Balotelli (Italia): ADANA DEMIRSPOR-Goztepe (Superliga, 22 mayo 2022).Amandine Henry (Francia): Barcelona-LYON (Liga Campeones) (21 mayo 2022).Theo Hernández (Francia): MILAN-Atalanta (Serie A) (15 mayo 2022).Alou Kuol (Australia): Iraq sub 23-AUSTRALIA sub 23 (Copa Asia sub 23) (4 junio 2022).Kylian Mbappé (Francia): Argentina-Francia (Mundial) (18 diciembre 2022).Francisco González Metilli (Argentina): AT. CENTRAL CÓRDOBA-Rosario Central (Primera) (1 agosto 2022).Marcin Oleksy (Polonia): WARTA POZNAN-Stal Rzeszov (Liga Polonia) (6 noviembre 2022).Salma Paralluelo (España): Barcelona-VILLARREAL (Primera) (2 abril 2022).Dimitri Payet (Francia): MARSELLA-Paok (Liga Conferencia) (7 abril 2022).Richarlison (Brasil): BRASIL-Serbia (Mundial) (24 noviembre 2022).Alessia Russo (Inglaterra): INGLATERRA-Suecia (Eurocopa) (26 julio 2022) FG/SPC NA