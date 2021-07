La chubutense Sofía Gómez Villafañe cumplió esta madrugada su objetivo de terminar la carrera en el ciclismo de montaña, al finalizar en el puesto 23 en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde la Argentina no tenía representación desde Atenas 2004. La oriunda de Esquel, que desde los 12 años vive en Estados Unidos, donde conoció este deporte, cerró la competencia con un tiempo de 1 hora, 25 minutos y 13 segundos, a poco más de nueve minutos de la suiza Jolanda Neff, nueva campeona olímpica. "Esto es un proyecto que empecé hace cinco años con mi entrenadora, que creía que me podía transformar en una atleta olímpica y estoy acá", explicó Gómez Villafañe, en zona mixta

"Di todo lo que pude, me caí, me golpearon, me pegaron, pero estuve positiva tratando de hacer la mejor carrera", agregó la chubutense, quien remarcó que las condiciones de la pista se modificaron muchísimo luego de la lluvia que cayó durante la mañana japonesa. Pero el objetivo principal de Gómez Villafañe, de 27 años y primera argentina en clasificar desde que Jimena Florit lo hizo en Atenas 2004, fue cumplido. "Yo quería terminar la carrera, me fundí un poco en la última media vuelta, pero estoy contenta de poder representar a la Argentina después de mucho tiempo en la carrera femenina", cerró.