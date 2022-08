Lautaro Martínez y Joaquín Correa marcaron goles en la victoria de Inter de local ante Spezia por 3 a 0 en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Serie A de Italia, que le permitió a los "neroazzurros" llegar a la punta del certamen.

El bahiense Martínez abrió el marcador a los 35 minutos del primer tiempo, tras un pase del belga Romelu Lukaku.

El turco Hakan Calhanoglu marcó el segundo tanto del equipo del DT Simone Inzaghi, mientras que el tucumano Correa (ex Estudiantes de La Plata) cerró el pleito a los 37m. de la segunda mitad.

En la ciudad de Turín, el local Torino empató 0 a 0 con Lazio, donde fue suplente el argentino Luka Romero, mientras que Udinese, donde fueron titulares Roberto Pereyra (ex River) y Nehuén Pérez (ex Argentinos Juniors) igualó sin goles con Salernitana, donde Federico Fazio (ex Ferro) jugo desde el principio en la zaga central.

Por ultimo, en la ciudad de Reggio Emilia, el local Sassuolo le gano 1 a 0 a Lecce.

La continuidad de la segunda fecha de la Serie A es la siguiente:

. Domingo:

. A las 13.30: Empoli-Fiorentina y Nápoli-Monza.

. A las 15.45: Atalanta-Milan y Bologna-Verona.

. Lunes:

. A las 13.30: Roma-Cremonese.

. A las 15.45: Sampdoria-Juventus.

. Posiciones:

Inter 6 puntos; Lazio y Torino 4; Nápoli, Juventus, Milan, Atalanta, Fiorentina, Roma, Spezia y Sassuolo 3; Salernitana y Udinese 1; Cremonese; Bologna, Lecce, Monza, Empoli, Sampdoria y Verona 0.

(Télam)