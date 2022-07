El delantero argentino Milton Giménez se destacó esta noche al marcar uno de los goles para el éxito de Necaxa frente a Pachuca por 2 a 0; a la vez que su compatriota Ariel Nahuelpan convirtió en el empate de Querétaro ante Guadalajara 2 a 2, por la quinta fecha del torneo Apertura de la liga mexicana que contó con el debut del brasileño Dani Alves en Pumas Unam.

Giménez, ex Atlanta y Central Córdoba, de Santiago del Estero, entre otros, señaló el segundo de los tantos de Necaxa, a los 3 minutos del complemento, luego que Bryan Garnica marcara la apertura en el primer tiempo.

En el perdedor contaron con presencia titular el arquero Oscar Ustari (ex Independiente y Newell's Old Boys); el defensor Gustavo Cabral (ex Racing y River Plate) y el atacante Nicolás Ibáñez (ex Gimnasia y Esgrima La Plata y Comunicaciones).

Por su parte, Nahuelpán, ex Tigre y Nueva Chicago, definió al final del primer tiempo para el empate transitorio de Querétaro y al final del cotejo Mario Osuna, de tiro penal, alcanzó la igualdad definitiva. En tanto, Guadalajara dos veces estuvo al frente con las ventajas señaladas por Sebastián Pérez Bouquet y Alexis Vega, este último de tiro penal.

MIRÁ TAMBIÉN Alemania jugará con el anfitrión Inglaterra la final de la Eurocopa femenina de fútbol

El lateral izquierdo Gabriel Rojas, oriundo de la ciudad bonaerense de Burzaco, -ex San Lorenzo-; David Barbona -ex Racing, Estudiantes de La Plata y Nueva Chicago-, también fueron titulares en Querétaro.

En la madrugada argentina se presentaba el debut del destacado lateral derecho brasileño Dani Alves -ex Barcelona-, en Pumas UNAM, frente a Mazatlán, con la compañía de los argentinos Eduardo Salvio, Gustavo Del Prete, Juan Ignacio Dinenno y Nicolás Freire, dirigidos por su compatriota Andrés Lillini.

.

(Télam)