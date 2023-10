Los argentinos Benjamín Garré (Krylia Sovetov) y Matías Pérez (FC Oremburg) marcaron hoy en el empate 1-1 entre ambos equipos, por la 13ra. fecha de la Premier League de fútbol de Rusia.

Garré, exmediocampista de Racing Club y Huracán, anotó con un zurdazo a los 24 minutos de la primera etapa.

Mientras que Pérez, exzaguero de Lanús, estableció la igualdad, a los 21m. del segundo período, según consignó un informe de ‘Flashscore’.

En FC Oremburg también se alinearon los mediocampistas Lucas Vera (ex All Boys y Huracán) y Gabriel Florentín (ex Argentinos Juniors) más el extremo Brian Mansilla (exPlatense)

Otros resultados registrados fueron Fakel 2-Spartak Moscú 0; Rostov 1-Lokomotiv Moscú 0; Rubin Kazan 1-Baltika 0.

Mañana jugarán Nizhny Novgorod-Sochi, Dinamo Moscú-Ural y CSKA Moscú-Krasnodar.

Es líder Krasnodar con 28 puntos, seguido por Zenit San Petersburgo con 23, mientras Krylia Sovetov está tercero con 22.

(Télam)