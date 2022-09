El mediocampista argentino Nahuel Estévez obtuvo hoy el tanto del empate definitivo del Parma ante Genoa (3-3), en la continuidad de la cuarta fecha del campeonato de segunda división (Serie B) del fútbol de Italia.

El volante porteño, de 26 años, selló la igualdad del elenco visitante, a los 44 minutos de la segunda mitad, según detalló ‘Flashscore’.

El exjugador de Comunicaciones y Estudiantes de La Plata había ingresado a los 11m. del segundo período, en reemplazo del centrocampista croata Stanko Juric.

Además de Estévez, Parma contó con los concursos de los también argentino Leandro Chichizola (ex River Plate), Franco Vázquez (ex Belgrano de Córdoba) y Cristian Ansaldi (ex Newell’s).

MIRÁ TAMBIÉN Somoza dijo que la caída ante Sarmiento fue un mazazo y que Aldosivi tiene que revertirlo rápido

En otro encuentro jugado hoy, el delantero entrerriano Joaquín Larrivey (ex Huracán y Vélez) se alistó para Cosenza, que igualó 1-1 como visitante de Ternana.

Mientras que Perugia, con las participaciones de Marcos Curado (ex Arsenal) y Tiago Casasola (ex Huracán), perdió por 2-1 con Brescia.

Cumplidas las primeras cuatro fechas son punteros Reggina, Frosinone y Brescia, todos con 9 unidades.

(Télam)