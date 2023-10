El defensor argentino Bruno Duarte consiguió hoy un gol para Paneitolikos, que superó por 2-0 a Volos, en uno de los adelantos de la fecha 8 de la Super Liga de fútbol de Grecia.

El exjugador de Patronato de Paraná y Tristán Suárez, de 28 años, cerró la cuenta en la localidad de Agrinio, con una conquista a los 35m. del segundo período.

Además del apuntado Duarte, el elenco ganador contó con los concursos de otros tres jugadores argentinos: el lateral Pedro Silva Torrejón (ex Olimpo de Bahía Blanca) y los mediocampistas Franco Baldassarra (ex Platense) y Facundo Pérez (ex Lanús), según informó ‘Flashscore’.

En Volos, en tanto, actuaron desde el comienzo los atacantes Juan Manuel García (ex Newell’s y Huracán) y Maximiliano Comba (ex Gimnasia La Plata), mientras que el mediapunta Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata) ingresó en el segundo período.

En otro encuentro, Aris Salónica, con las presencias de Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero) y Jonathan Menéndez (ex Vélez), le ganó por 1-0 a Panserraikos.

Mañana, en el duelo central de la jornada se disputará el clásico del fútbol griego entre el líder Olympiakos (19 puntos) y el escolta Panathinaikos (16), que tendrá en sus filas al delantero tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente). (Télam)