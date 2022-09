Goianiense, con el delantero argentino Diego Churín, ex Independiente, Los Andes y Platense, superó esta noche con amplitud por 3 a 1 a San Pablo, que contó en el ataque con Jonathan Calleri, ex Boca Juniors y All Boys, en el estadio Serra Dourada, de la ciudad de Goiania, en un enfrentamiento entre equipos brasileños por la ida de una de las llaves de las semifinales de la Copa Sudamericana.

La revancha la disputarán el próximo jueves 8 a las 21.30, en el estadio Morumbí, de San Pablo; mientras que la otra llave será definida el día anterior en el mismo horario, en Lima, Perú, donde Melgar deberá revertir la derrota sufrida este miércoles en la ida ante Independiente del Valle, de Ecuador, por 3 a 0.

El mejor juego de Goianiense se plasmó en la apertura marcada por Jorginho, a los 11 minutos del primer tiempo, al definir con una entrada rauda por el centro del área visitante tras una destacada maniobra colectiva.

El conjunto paulista de a poco reaccionó, mejoró su funcionamiento y llegó al empate transitorio a través de un cabezazo de 'palomita' de Luciano, a los 23 minutos.

En el complemento, lo exhibido por el conjunto local no dejó dudas sobre su justa victoria ante San Pablo, concretada con las conversiones de Shaylon, a los 11 minutos, y cerrada por Léo Pereira, a los 33, que le otorga cierto aire para la revancha.

En tanto, el volante Giuliano Galoppo y el delantero Nahuel Bustos permanecieron en el banco de relevos del conjunto paulista, sin ingreso. (Télam)