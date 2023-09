Godoy Cruz hizo los méritos suficientes pero no logró quebrar a Belgrano de Córdoba, que tuvo al arquero Nahuel Losada como la gran figura del partido, por lo que empataron esta tarde sin goles en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza por la cuarta fecha de la Zona B de la Copa de la Liga. En una primera parte que estuvo interrumpida por varios minutos por incidentes entre hinchas del "Tomba" y la Policía, Godoy Cruz fue rotundamente superior a su rival y generó un sinfín de situaciones, pero se topó con un rendimiento formidable de Losada, quien se las ingenió para sostener el cero en su arco. Ya en la segunda parte, los dirigidos por Guillermo Farré emparejaron el trámite del juego, pero nuevamente las más claras fueron para el local. No obstante, el elenco mendocino tampoco logró doblegar a Losada en la segunda mitad pese a que Tomás Conechny tuvo una chance inmejorable que el arquero atajó a quemarropa para terminar de quedarse con el rótulo de figura del encuentro. Con este resultado, ambos equipos alcanzaron los seis puntos en lo que va del certamen e igualaron la línea de Unión de Santa Fe, que hasta el momento sería el último conjunto clasificado a la próxima fase de la competencia por diferencia de goles.. Esta es la síntesis de Godoy Cruz vs Belgrano por la Copa de la Liga:. Copa de la Liga. Zona B - Fecha 4. Estadio: Malvinas Argentinas. Árbitro: Leandro Rey Hilfer.. Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen, Thomas Galdames, Bruno Leyes, Nicolás Fernández, Tadeo Allende, Hernán López Muñoz, Tomás Conechny y Salomón Rodríguez

DT: Daniel Oldrá. Belgrano: Nahuel Losada; Juan Ignacio Barinaga, Alejandro Rébola, Erik Godoy, Alex Ibacache, Ulises Sánchez, Santiago Longo, Matías Marín, Lautaro Pastrán, Lucas Passerini y Facundo Lencioni

DT: Guillermo Farré. Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Esteban Rolón por Matías Marín (B) y Mariano Miño por Facundo Lencioni (B); 29m

Franco Jara por Lucas Passerini (B) y Matías Palavecino por Lautaro Pastrán (B); 34m. Claudio Valverde por Bruno Leyes (G). FG/AMR NA