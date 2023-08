Godoy Cruz de Mendoza está próximo a incorporar al mediocampista Enzo Gaggi, quien proviene del fútbol de Grecia, y se unirá al conjunto "bodeguero" para la próxima Copa de la Liga Profesional (LPF).

La institución mendocina integrará al volante, ex Atlético de Rafaela y Chaco For Ever, a préstamo, por 18 meses y con una opción de compra del 70 por ciento de su pase.

Gaggi, de 25 años, actuó durante la pasada campaña en el Volos de la Superliga griega, en donde quedó en libertad de acción.

De este modo, el jugador santafesino sería la segunda incorporación del "Tomba", que dirige el DT Daniel Oldrá, tras el arribo del lateral derecho Manuel Guillén, a préstamo desde la Reserva de River Plate.

Además, el marcador de punta Lucas Arce continuará en el equipo ‘bodeguero’, luego de que su pase fuera adquirido a San Telmo.

Otro jugador que interesa es el volante central uruguayo Marcos Montiel, de 28 y que viste la camiseta de Nacional de Montevideo.

En cambio, el mediocampista Gonzalo Abrego fue cedido a préstamo al Cremonese de Italia, mientras el extremo Matías Ramírez fue prestado a Banfield, por 18 meses.

Godoy Cruz debutará en la Copa de la LPF este viernes, a las 16.30, en condición de visitante y frente a Defensa y Justicia, por la primera fecha de la zona B.

(Télam)