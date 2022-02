La dirigencia de Gimnasia y Esgrima La Plata inició negociaciones por el delantero Franco Soldano con la firme intención de sumar otro atacante ante el inminente cierre del mercado de pases, tras dar un paso al costado y desistir de contratar a Mauro Zarate.

Dirigentes del club platense, se contactaron con el representante de Soldano y avanzaron con la negociación por el exatacante de Boca y Unión, un nombre que interesa tanto al entrenador Néstor Gorosito como a la dirigencia, según fuentes allegadas a la institución.

Soldano, de 27 años, viene de jugar en el Fuenlabrada de la Segunda División del fútbol de España y las fuentes revelaron "desde el entorno del jugador ven con agrado su regreso al fútbol argentino. Hay un 75% de acuerdo entre las partes".

Así, la dirigencia del Lobo se encuentra negociando una llegada a préstamo con el Olympiakos de Grecia, club dueño de su pase.

En cuanto a la actividad del plantel, los futbolistas cumplieron hoy una nueva jornada de trabajo en el predio deportivo de Estancia Chica para llegar en óptimas condiciones de cara al debut, el próximo domingo por la primera fecha de la Copa de la Liga frente a Racing Club, en el Cilindro de Avellaneda.

Una vez finalizado el trabajo abierto a la prensa, fue presentada una de las incorporaciones de esta temporada: el joven atacante paraguayo Ramón Sosa, quien a pedido de Néstor Gorosito se sumó a la zona ofensiva del Lobo.

Sosa, de 22 años, habló en conferencia de prensa y manifestó su alegría de estar trabajando bien con el grupo y agregó que Gorosito “me conoce muy bien, me puse contento cuando me llamó para venir”.

"Ya me tocó jugar contra Boca la otra vez. Físicamente me sentí bien, futbolísticamente me faltó un poquito, pero trabajando eso se consigue", añadió el refuerzo del Lobo quien hizo su debut en el empate 2 a 2 ante Boca en el último encuentro amistoso.

Por último, el atacante se mostró optimista en vistas del nuevo certamen y sostuvo: "Este año vamos a pelear ahí arriba y, si se puede, clasificar a una copa internacional".

Si bien restan algunas jornadas de trabajo, todo indica que en el once titular el entrenador tendrá en cuenta la participación del juvenil atacante y aguardará la recuperación del mediocampista Agustín Cardozo, quien arrastra una molestia en el aductor.

De esta manera, el posible once para el debut ante Racing será con Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Guillermo Fratta y Germán Guiffrey; Emanuel Cecchini y Agustín Cardozo o Nery Leyes; Ramón Sosa, Brahian Alemán y Johan Carbonero; Cristian Tarragona. (Télam)