Gimnasia y Esgrima La Plata desperdició la chance de quedar al menos transitoriamente como único puntero y empató de local con Colón de Santa Fe, 0 a 0, en un partido de la octava fecha del torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

En una tarde fría y ventosa en el Bosque, ambos equipos se brindaron con gran despliegue pero se dio un encuentro trabado, forcejeado, peleado, con gran cantidad de cortes e interrupciones y con una polémica: el VAR anuló la sanción de un penal para el "Lobo" cuando Brahian Alemán lo iba a ejecutar.

Ambos equipos se plantaron con un tradicional 4-4-2, aunque el equipo de "Pipo" Gorosito tenía un conductor, Alemán, que esta vez se paró por la derecha.

Por el lado de Colón, Sergio Rondina armó un doble cinco con Julián Chicco y Picco, mientras que Pierotti y Bernardi ocupaban los costados.

El aceitado "Lobo" de La Plata tuvo el mejor arranque, se fue encima de Colón y Alemán manejó con criterio la pelota, aunque a veces sus jugadores más veloces no tuvieron la capacidad de pisar el freno para resolver con acierto frente al arco rival.

Con apenas dos entrenamientos y todavía sin vivienda en la ciudad de Santa Fe, Rondina buscó que sus dirigidos realizaran saques largos para que Wanchope pivoteara y ahí ganar la segunda pelota, pero tratando de tener la pelota lejos de su arco.

Más allá de las intenciones de los dos equipos, que apostaron al ataque, el correr de los minutos y la suma de imprecisiones fueron desfigurando el primer tiempo del encuentro, que se diluyó con pocas llegadas claras de peligro.

En el segundo tiempo, Gorosito sacó una de sus "cartas ocultas": el juvenil Benjamín Domínguez, formado en Estancia Chica.

Domínguez se mostró muy rápido como wing izquierdo, con una gambeta en velocidad muy endiablada, cambio de ritmo y desparpajo para gambetear; y desde su actuación el local empezó a inclinar la cancha hacia el arco "sabalero".

A los 18 minutos, así, Gimnasia tuvo una ráfaga: en la primera chance Garcés sacó sobre la línea un remate de Ramírez; y en la segunda Ramírez recibió de Domínguez y fue derribado en el área.

El árbitro Fernando Echenique sancionó penal, pero el VAR detuvo todo durante dos minutos y anuló la sanción por un offside de Ramírez antes de recibir la falta por parte del jugador de Colón.

A partir de ahí el "Lobo" y Gorosito empezaron a sufrir la falta de definición de sus delanteros.

Aun así tuvo otra oportunidad, cuando en el minuto 35 Chicco, la figura, le tapó un nuevo mano a mano a Sosa.

Los últimos minutos fueron luchados y trabados. En ese marco Colón tuvo las suyas: Álvarez falló en un centro cuando esperaba Ábila y el propio "Wanchope", después, erró debajo del arco.

- Síntesis -

Gimnasia y Esgrima La Plata: Rodrigo Rey; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Brahian Alemán, Agustín Cardozo, Manuel Insaurralde y Ramón Sosa; Eric Ramírez y Franco Soldano, DT: Néstor Gorosito.

Colón: Ignacio Chicco; Gian Nardelli, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Agustín Ojeda; Julián Chicco, Leonel Picco, Cristian Bernardi; y Santiago Pierotti; Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Sergio Rondina.

Cambios en el primer tiempo: 16m Nicolás Colazo por Melluso (G); en el segundo: 1m Benjamín Domínguez por Insaurralde (G); 26m Juan Pablo Alvarez por Picco (C) y Juan Sanchez Miño por Pierotti (C); 37m Matías Miranda por Sosa (G) y Alexis Domíguez por Soldano (G); 48m Mauro Formica por Rodríguez (C).

Amonestados: Ramírez, Insaurralde, Colazo (G); J. Chicco (C).

Árbitro: Fernando Echenique.

Cancha: Estadio Carmelo Zerrillo (La Plata). (Télam)