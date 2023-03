Gimnasia y Colón de Santa Fe igualaron 0 a 0 en el Bosque platense en un partido intenso pero con pocas situaciones de gol, que marcó el regreso de Néstor Gorosito a La Plata, donde fue recibido de buena manera por sus exdirigidos y los hinchas.

Gimnasia lamentó el resultado que lo dejó con 5 unidades en la Liga Profesional en sus primeras seis fechas. Colón sumó su segundo empate consecutivo de la mano de "Pipo" Gorosito pero sigue sin sumar de a tres en el campeonato.

El DT de Gimnasia Sebastián Romero cambió el dibujo táctico, adelantó la línea media e incluyó a Bautista Barros Schelotto como lateral para armar un 4-1-4-1 ante un Colón que se abroqueló atrás y buscó la salida de rápida con Pierotti y Benítez.

Avisó el equipo de Pipo en el inicio con un remate desde afuera de Benítez que se fue ancho y respondió el Lobo con un desborde de Domínguez que anticipó Enrique pero sin dirección.

MIRÁ TAMBIÉN Clapp atropelló a tiempo y se llevó el Clásico Otoño

Todo se equilibró hasta que a los 21 minutos Pierotti ganó por potencia y su remate lo controló Durso con la pierna derecha.

Sobre la media hora mejoró Gimnasia de la mano del juvenil Lescano. A los 35 Chicco se lo tapó a Dominguez, que dos minutos le sacó un cabezazo al mismo Domínguez.

En el complemento Colón se adelantó en el terreno, el partido se hizo de ida y vuelta pero con escasas situaciones concretas frente a arcos.

Recién a los 20 los de Gorosito se acercaron con un cabezazo débil que terminó en las manos se Durso y en la siguiente lo tuvo Tarragona pero Chicco respondió bien.

MIRÁ TAMBIÉN Nico González anota en la victoria de Fiorentina sobre el campeón Milan

Se sucedieron los cambios, el partido fue desprolijo y ninguno de los 2 pudo generar situaciones de real peligro. En el final Alan Sosa lo habilitó a Melluso, que no se pudo acomodar para definir.

= Síntesis =

Gimnasia (La Plata): Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Matías Melluso; Maximiliano Comba, Ignacio Miramón y Alan Lescano; Guillermo Enrique, Cristian Tarragona y Benjamin Domínguez. DT: Sebastián Romero.

Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz, Gian Nardelli y Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Baldomero Perlaza y Stefano Moreyra; Carlos Arrúa y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Cambios en el segundo tiempo: 9m. Juan Pablo Álvarez por Arrúa (C), 16m. Antonio Napolitano por Comba (GyE); 23m. Andrew Teutén por Schott y Julián Chicco por Perlaza (C), 25m. Alan Sosa por Lescano e Ivo Mammini por Tarragona (GyE); 29m. Ramón Ábila por Benítez (C); 38m. Eric Ramírez por Domínguez y Alexis Steimbach por Enrique (GyE).

Amonestados: Melluso y Sánchez (GyE). Perlaza, Arrúa, Garcés y Moreyra (C).

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

Estadio Juan Carmelo Zerillo. (Télam)