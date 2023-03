Gimnasia empato 0 a 0 ante un golpeado Colón de Santa Fe, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en un cotejo correspondiente a la fecha 6 de la Liga Profesional y no pudo romper la racha negativa sin sumar de a tres

Con este resultado, Gimnasia acumula 5 puntos con 3 derrotas, dos empates y un triunfo, mientras que Colón, que continua sin cosechar ninguna victoria, suma solo 3 puntos con 3 derrotas y 3 empates, se ubica anteúltimo

En un partido trabado, el Lobo saco ventaja en el manejo del juego en los primero, ya que a los 5 minutos, mediante un buen desborde de Benjamín Domínguez por la banda izquierda, tras un pase de Guillermo Enrique, pero su definición de zurda, se fue por encima del travesaño. A los 21 minutos, Colón se animó y daba el primer aviso, de la mano de Santiago Pierotti, que encaró a Tomás Durso y en el achique entre arquero y atacante, termino atajando el violento remate con una de sus piernas

Sobre el final de la parte inicial, Colón vuelve a dar aviso pero el arquero de gimnasia volvió a decir presente, ganando en el mano a mano ante Santiago Pierotti, que quedó en posición de gol tras una buena habilitación de Jorge Benítez

Ya en el complemento, Gimnasia comenzó dominando el juego, buscando la victoria y con varios cambios regenerar las fuerzas pero le alcanzó para el triunfo. Mientras que Colón tomo el envión con el ingreso de Wanchope Ábila, pero las llegadas no fueron concretas. Por la fecha 7 de la Liga Profesional, el Lobo visita a San Lorenzo el Sábado 11 desde las 17, mientras que el Sabalero recibe a Newell´s el próximo Lunes 13 desde las 21

. Esta es la síntesis: Gimnasia 0 - Colón 0. Estadio: Juan Carmelo Zerillo. Árbitro: Yael Falcón Pérez

. Gimnasia: Tomás Durso; Bautista Barros Schelotto, Leonardo Morales, Felipe Sánchez y Matías Melluso; Maximiliano Comba, Ignacio Miramon y Alan Lescano; Guillermo Enrique, Cristian Tarragona y Benjamín Domínguez. DT: Sebastián Romero Colón: Ignacio Chicco; Augusto Schott, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Gian Nardelli, Rafael Delgado; Santiago Pierotti, Baldomero Perlaza, Stefano Moreyra y Carlos Arrúa; Jorge Benítez

DT Néstor Gorosito. Cambios en el segundo tiempo: 15m Maximiliano Comba por Antonio Napolitano (G), 22m Baldomero Perlaza por Julián Chicco (C) y Augusto Schott por Andrew Teuten (C), 25m Alan Lescano por Alan Sosa y Cristian Tarragona por Ivo Mammini (G), 29m Jorge Benítez por Ramón Ábila (C), 37m Benjamín Domínguez por Eric Ramírez y Guillermo Enrique por Alexis Steimbach (G). NY/MAC NA