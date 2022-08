El entrenador de Gimnasia La Plata Néstor Gorosito, cuyo contrato se vence en diciembre, aseguró que "Gimnasia tiene un potencial enorme para armar un proyecto a largo plazo", además de confirmar el ingreso de Emmanuel Cecchini por el suspendido Agustín Cardozo para visitar a Unión.

"Aunque no estemos nosotros, esto tiene que ser de dos o tres años. Dios quiera que Gabriel Pellegrino (habrá elecciones en noviembre) siga, es alguien que ama al club y hace de todo. Ojalá haya unidad, a los clubes que les va bien, normalmente siguen ese camino", puntualizó el entrenador al referirse a su futuro.

Gorosito, además, reclamó que "es muy importante que todos los hinchas se arrimen al club, en especial los pudientes. Eso sería importantísimo para formar un equipo y lograr salir campeón. Sería muy interesante que todos lo que lo quieren, se pongan de acuerdo. Ayuden a esta comisión y tiren todos para el mismo lado".

En otro tramo de la conferencia, previo al viaje a Santa Fe, "Pipo" analizó al rival y señaló que "Unión es un equipo muy intenso. Tienen variantes para jugar, sin tanto juego de posición. Veremos cómo contrarrestar eso".

"Me dejó conforme de volver a ver al equipo con intensidad. No podemos regalar nada y no nos podemos creer más que nadie. Estamos segundos pero hay que seguir con humildad", subrayó el entrenador.

Entretanto, Gorosito confirmó el ingreso de Cecchini y la duda en el mediocampo está en la continuidad de Tomás Muro. El entrenador habló de una nueva chance para Lautaro Chávez o algún otro juvenil, y destacó que “nos está faltando encontrar ese otro volante para completar el equipo, lo estamos buscando y ojalá lo encontremos pronto”.

