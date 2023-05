El entrenador de Sarmiento de Junín, Israel Damonte, reconoció hoy que Gimnasia y Esgrima La Plata sufrió una "injusticia" con la anulación incorrecta de un gol en el encuentro del pasado sábado por parte del VAR.

"Gimnasia sufrió una injusticia contra nosotros, la confusión se me generó cuando me dijeron que hubo doble toque en el inicio de la jugada (en un tiro de esquina). Además, nos cobraron el mismo offside contra Arsenal y cuando dijimos que no existía el offside de córner, respondieron que el toque fue para atrás y no valía. Eso nos confundió", dijo Damonte en diálogo con radio La Red.

Sarmiento, que sufrió muchos fallos en contra de manera incorrecta en lo que va del actual torneo de la Liga Profesional de Fútbol, se vio beneficiado en este caso cuando le anularon mal el tanto a Felipe Sánchez, de Gimnasia, sobre el final del partido a instancias del árbitro VAR Diego Abal.

"Los árbitros se pueden equivocar. En las manos que no nos dieron penales claros a nosotros, todos siguieron dirigiendo. No había interpretación en esas jugadas. Estaría bueno escuchar los audios", comentó el entrenador del "Verde" de Junín.

"Es fácil opinar del que hace. No creo que tengan algo en particular contra nosotros, pero sí escucho ahora que paran a Diego Abal de por vida y cuando nos perjudicaron con Tigre nadie dijo nada", agregó.

Sarmiento suma 24 puntos y se juega fecha a fecha la permanencia en la Primera División por la tabla de los promedios (descenderán dos equipos al final de temporada) y por la tabla general, con un descenso en este caso.

Sarmiento recibirá el jueves desde las 20.00 a Newell's Old Boys de Rosario, en la búsqueda de ponerle final a la mala racha de local, ya que no gana en Junín desde hace tres partidos. (Télam)