Gimnasia se hizo fuerte de local con una dura prueba de carácter y dio vuelta el resultado para vencer a Rosario Central por 2 a 1 y salir del puesto de descenso, en un encuentro válido por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional 2023, jugado esta tarde aquí. En el atractivo encuentro disputado en el estadio del bosque, Cristian Tarragona fue el héroe del local al convertir un doblete, el segundo de penal, a los 44 minutos de la primera etapa y 9 del complemento, que le valió el triunfo, mientras que Ariel Cervera, a los 21, había adelantado a la visita. Con este resultado, Gimnasia alcanzó las 36 unidades y de forma transitoria dejó a Huracán y Colón de Santa Fe en zona de descenso

El cotejo comenzó con intensidad por parte de Gimnasia, que con el apoyo de su público, se animó y arrinconó a su rival con las acciones de Benjamín Domínguez y Tarragona. Lo de Rosario Central fue pobre, no logró hacer pie en el trámite del juego, sin embargo, de casualidad, logró ponerse en ventaja: Jaminton Campaz ubicó a Cervera en el área y el ex Aldosivi, con un débil toque de pelota, venció la resistencia de Tomás Durso para el 1 a 0. Luego de esta acción, el conjunto de Rosario no volvió a rematar al arco rival y aunque Gimnasia merecía algo más, su público comenzó con el murmullo y la reprobación con el plantel, sin embargo, en el momento más tenso de la tarde, fue Tarragona quien fabricó un golazo y marcó la igualdad en el resultado para ir al descanso. En el complemento, el equipo de Leonardo Madelón comenzó nuevamente con intensidad, y en los primeros minutos, tras un tiro de esquina, se encontró con un penal luego de que el cabezazo de Guillermo Enrique se desviara en la mano de Agustín Toledo

Tarragona, fue el encargado de cambiar la pena máxima por gol y desatar la alegría del pueblo "Tripero" con el marcador a su favor por 2 a 1. Gimnasia con el correr del pleito dominó el juego y generó situaciones que no supo aprovechar, pero con la intensidad que exhibió y el nerviosismo por la situación que atraviesa, sintió el desgaste físico y debió apoyarse en la figura del arquero Durso, quien con sus intervenciones le ahogó el grito de gol a Maximiliano Lovera y Cervera, para darle un triunfo vital a su equipo.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Copa de la Liga Profesional 2023. Zona A -Fecha 5. Gimnasia (LP) 2 Rosario Central 1. Estadio: Juan Carmelo Zerillo. Árbitro: Nicolás Ramírez. VAR: Leandro Rey Hilfer.. Gimnasia: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Yonathan Cabral, Germán Guiffrey; Matías Abaldo, Rodrigo Saravia, Agustín Bolivar, Benjamín Domínguez; Cristian Tarragona y Eric Ramírez. DT: Leonardo Madelón. Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Agüero, Juan Cruz Komar, Agustín Sandez; Tomas O'Connor, Agustín Toledo, Alan Rodríguez; Lautaro Giaccone, Ariel Cervera y Jaminton Campaz

DT: Miguel Ángel Russo.. Goles en el primer tiempo: 21m Ariel Cervera (RC), 44m Cristian Tarragona (G). Gol en el segundo tiempo: 9m Crsitian Tarragona (G) de penal.. Cambios en el segundo tiempo: al inicio Maximiliano Lovera por Giaccone (RC); 21m Alexis Steimbach por Abaldo (G), Francesco Lo Celso por O Connor (RC); 30m Franco Soldano por Tarragona (G), Lucas Castro por Domínguez (G); 35m Pablo De Blasis por Ramírez (G), Rodrigo Gallo por Guiffrey (G). LG/MAC NA