Gimnasia y Esgrima La Plata, sin su refuerzo estrella, el tucumano Luis "Pulga" Rodríguez, lesionado, recibirá mañana a Platense en un partido válido por la primera fecha del nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

El encuentro se jugará este sábado a partir de las 18 en el bosque platense, será arbitrado por Fernando Espinoza y televisado por la señal Fox Sports.

El "Lobo" platense mantuvo la dupla técnica compuesta por Mariano Messera y Leandro Martini, y se reforzó con la estrella del pasado campeonato, el tucumano Rodríguez, quien se consagró campeón con Colón de la Copa de Superliga, aunque no podrá debutar debido a un desgarro en la pierna izquierda que lo marginará durante las tres primeras fechas.

Gimnasia no definió el equipo pero es probable que utilice a dos de sus refuerzos, Francisco Gerometta y Nicolás Colazo, mientras que estarán tres pilares como el arquero Rodrigo Rey, el zaguero Germán Guiffrey y el mediocampista uruguayo Brahian Alemán.

Platense, por su parte, iniciará un nuevo ciclo bajo la conducción de Leonardo Carol Madelón (reemplazó a Juan Manuel Llop), y como caras nuevas anuncia al lateral derecho Augusto Schott, proveniente de Talleres de Córdoba, y en la banda izquierda a Facundo Cardozo, ex All Boys, mientras que Brian Mansilla (ex Racing Club), Horacio Tijanovich (exGimnasia) e Iván Gómez (exEstudiantes) podrían ser suplentes.

El historial entre ambos es de 111 partidos en la máxima categoría, con 43 victorias del "Lobo", 36 del "Calamar" y 32 empates.

- Probables Formaciones -

Gimnasia y Esgrima La Plata: Rodrigo Rey; Leonardo Morales o Francisco Gerometta, Guillermo Fratta, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Harrinson Mancilla, Emanuel Cecchini, Brahian Alemán y Johan Carbonero o Nicolás Colazo; Sebastián Cocimano y Nicolás Contín. DT: Mariano Messera y Leandro Martini.

Platense: Jorge De Olivera; Augusto Schott, Nicolás Zalazar, Luciano Recalde y Facundo Cardozo; Facundo Russo, Hernán Lamberti, Mauro Bogado y Franco Baldassarra; Facundo Curuchet y Matías Tissera. DT: Leonardo Carol Madelón.

Arbitro: Fernando Espinoza.

Cancha: Gimnasia y Esgrima La Plata.

Hora de inicio: 18.

TV: Fox Sports. (Télam)