Gimnasia y Esgrima La Plata perdió hoy por 2 a 1 en su visita a Talleres de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes, y complicó su clasificación a la Copa Libertadores en la última fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). El "Lobo" comenzó en desventaja por un gol de Matías Esquivel a los 22 minutos de la etapa inicial, pero llegó al empate a los 6 del segundo tiempo con un tanto de Tomás Muro. No obstante, la "T" volvió a pasar al frente a los 29 minutos de la segunda parte con un golazo de media distancia de Maximiliano Alvez y le impidió al equipo de Néstor "Pipo" Gorosito sumar los puntos que necesitaba en la carrera hacia el certamen continental. Gimnasia ahora se ubica sexto con 65 puntos en la tabla anual, la misma cantidad que cosechó Huracán hasta el momento pero con un partido menos. De esta manera, si el "Globo" no cae frente a Patronato en Paraná, se quedará con el boleto para la Libertadores y Gimnasia deberá conformarse con disputar la próxima Sudamericana luego de una seguidilla de malos resultados que le impidieron pelear por el título de la Liga Profesional hasta el final. En caso de perder Huracán, entrará en juego la diferencia de goles: si quedan igualados se definirá por el duelo entre ambos conjuntos, en el que el "Lobo" ganó 1 a 0 en la undécima jornada. Talleres, por su parte, se ubica en la decimotercera posición con 35 unidades y el próximo miércoles se enfrentará con Banfield por las semifinales de la Copa Argentina..Esta es la síntesis de Talleres de Córdoba vs Gimnasia y Esgrima La Plata por la Liga Profesional:.Liga Profesional.Fecha 27.Talleres de Córdoba-Gimnasia y Esgrima La Plata.Estadio: Mario Alberto Kempes.Árbitro: Nicolás Lamolina.VAR: Ariel Penel.. Talleres: Guido Herrera, Julio Buffarini, Julián Malatini, Lucas Suárez, Ángelo Martino, Alan Franco, Christian Oliva, Matías Godoy, Matías Esquivel, Leandro Espejo y Maximiliano Alvez. DT: Javier Gandolfi. Gimnasia: Rodrigo Rey, Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Oscar Piris, Matías Melluso, Benjamín Domínguez, Manuel Insaurralde, Agustín Cardozo, Ramón Sosa, Eric Ramírez y Franco Soldano. DT: Néstor Gorosito. Goles en el primer tiempo: 22m Matías Esquivel (T). Goles en el segundo tiempo: 6m. Tomás Muro (G); 29m

Maximiliano Alvez (T). Cambios en el primer tiempo: 15m. Diego Ortegoza por Christian Oliva (T); 34m. Ignacio Miramon por Benjamín Domínguez (G) y Tomás Muro por Manuel Insaurralde (G). Cambios en el segundo tiempo: 8m. Enzo Díaz por Matías Esquivel (T), Rodrigo Villagra por Alan Franco (T) y Michael Santos por Leandro Espejo (T); 21m. Eric Ramírez por Emanuel Cecchini (G) y Alan Lescano por Oscar Piris (G); 27m. Favio Álvarez por Matías Godoy (T); 37m. Nicolás Contín por Franco Soldano (G). FG/AMR NA