Gimnasia y Esgrima La Plata cayó 2 a 0 como local ante Goiás, de Brasil, en el marco de la tercera fecha del Grupo G y quedó muy complicado para clasificar a octavos de final de la Copa Sudamericana.

Los goles convertidos para el Goiás por Vinicius y Peixoto sellaron la suerte de Gimnasia, que con un equipo alternativo tuvo con comienzo interesante y con buen ritmo, mantuvo el protagonismo del encuentro volcado en ataque conteniendo a la visita en su campo y obligando al Goiás a jugar cerca de su arquero.

Así el "Lobo" con la iniciativa, al minuto de juego sorprendió a la visita cuando llegaría la primera acción de peligro a favor de los dirigidos por Sebastián Romero a través de un córner y una buena pelota que recibe Alan Sosa que de zurda dispara un remate bajo al palo izquierdo que no sin esfuerzo logra contener el arquero visitante, Marcelo Ranger.

Durante lo primeros 10 minutos, Gimnasia ejerció una firme presión sobre los visitantes, con un activo Franco Torres moviéndose por el frente de ataque y Alexis Steimbach llevando peligro por derecha.

Con el transcurrir de los minutos, comenzó a emparejarse el trámite del partido el equipo brasileño comenzó a mostrar su jerarquía individual con Felippe Bastos y con una mayor tenencia del balón, comenzó a aproximarse hacia el área de Nelson Insfrán.

Así, la primera acción clara para el Goiás, fue para Matheus Peixoto al conectar de cabeza un tiro libre de Felipe Bastos, que se fue cerca del palo derecho de Insfrán.

Si bien Gimnasia, en la primera etapa fue superior al rival por entrega y despliegue, no pudo marcar la diferencia, y perdió una nueva oportunidad en un centro de Alexis Steimbach que se terminó cerrando, para impactar en el travesaño, que sin embargo no pudo conectar Franco Torres, a pocos minutos del final de la primera parte.

Así, si bien Gimnasia tuvo el dominio de las acciones no pudo marcar la diferencia, ante un rival que evidenció limitaciones a la hora generar situaciones claras de peligro.

En el inicio del segundo tiempo, la caída de Peixoto en el área de Gimnasia, generó una situación que demoró varios minutos el encuentro, ya que mientras el juez de línea levantaba la bandera para marcar posición adelantada, el árbitro del ecuatoriano Luis Queiroz tras evaluar la jugada mediante el VAR, sancionó la pena máxima, y la expulsión del defensor Diego Mastrángelo.

De esta manera, a los 9 minutos del segundo tiempo, fue el delantero Vinicius quien ejecutó fuerte y bajo contra el palo derecho de Nelson Insfrán, para abrir el marcador y poner en ventaja al equipo visitante.

Aun en desventaja, y con un hombre menos, los futbolistas del "Lobo" no cedieron el protagonismo ni la intensidad a la hora de buscar igualar las acciones y tuvo las chances, en la cabeza de Cristian Tarragona para poder lograr la igualdad, que le negó el arquero de la visita.

Con el impulso de la ventaja el equipo brasileño remontó una aislada situación de contragolpe, y a los 35 minutos.

el árbitro volvió a tomar el protagonismo en el partido al señalar nuevamente penal, ante la caída del delantero de Goiás, por una infracción de Tomás Fernández.

Así, Peixoto, de penal, estiró la ventaja en favor del Goiás 2 a 0 en su visita a La Plata .

El encuentro finalizó con polémicas y algunos reclamos de la parcialidad local, que podría por ello hasta recibir sanciones de la Conmebol.

- Síntesis -

Gimnasia y Esgrima La Plata: Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Tomás Fernández, Diego Mastrángelo y Rodrigo Gallo; Alexis Steimbach, Nicolás Sánchez, Tomás Muro y Alan Sosa; Franco Torres y Cristian Tarragona. DT: Sebastián Romero.

Goiás: Marcelo Ranger; Maguinho, Luca Halter, Sídamar y Hugo; Zé Ricardo, Jhonny Lucas, Felipe Bastos y Julián Palacios; Vinicius y Matheus Peixoto. DT: Emerson Ávila.

Goles en el segundo tiempo: 9 minutos, Vinicius (GO) y 37 minutos Peixoto (GO), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar Moreli por Lucas (GO); 17´ Ivo Mammini por Franco Torres (G); 27´ Leandro Mamut por Muro (G) y Franco Soldano por Tarragona (G), 28´ Ghillerme por Bastos (GO) y Apodi por Palacios (GO), 34´ Ignacio Miramón por Nicolás Sánchez (G) y Eric Ramírez por Alan Sosa (G)

Amonestados: Tomás Muro (G). Lucas, Julián Palacios y Vinicius (GO).

Incidencia en el segundo tiempo: 9 minutos expulsado Diego Mastrángelo (G).

Árbitro: Luis Queiroz (Ecuador).

VAR: Miguel Vergara (Chile).

Estadio: Juan Carmelo Zerillo (Gimnasia y Esgrima La Plata). (Télam)