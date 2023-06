Gimnasia y Esgrima La Plata igualó 0 a 0 con Goiás, de Brasil, como visitante por el Grupo G de la Copa Sudamericana y quedó al borde de la eliminación, donde solo puede aspirar, de acuerdo a otros resultados, a ocupar la segunda posición en la zona.

En el partido que fue de desarrollo discreto y con varias polémicas, Goias estuvo más cerca del gol que Gimnasia en la primera mitad del partido pero le faltó precisión para quebrar el cero en el arco de Tomás Durso.

El conjunto local preservó a varios titulares mientras que el platense también tuvo varios cambios, en especial en la mitad de la cancha y Sebastián "Chirola" Romero, que no estuvo en el banco por estar suspendido, planteó un esquema de 4-1-4-1 con el que tuvo la pelota pero no pudo generar casi nada en ataque, salvo una acción de Cristian Tarragona sobre los 38 minutos con un remate que se fue muy cerca del arco.

Goiás fue más profundo y las primeras chances las tuvo a través de la pelota parada cuando a los 19 minutos, en un tiro de esquina la pelota quedó en el área y Guillherme se perdió el gol desde una buena posición.

A los 24 minutos, en otro córner, Morelli ganó por arriba pero su cabezazo se fue apenas desviado y un minuto más tarde lo tuvo Sidimar y Durso la sacó por arriba del travesaño.

Los dirigidos por Ávila siguieron con el predominio del juego y sobre el final en otra situación clara y con el arquero vencido Leonardo Morales evitó el gol sobre la línea.

Mereció más Goias en los 45 iniciales pero no lo pudo plasmar en la red, mientras en el complemento la acción fue de mayor intensidad, con polémicas y situaciones propicias para los dos equipos.

A los 4 minutos el árbitro Ivo Méndez sancionó una mano penal de Miramón (fue al piso con los dos brazos apoyados) y a instancias del VAR revisó la jugada y acertadamente decidió cambiar su postura inicial.

A los 17 minutos Guillherme probó y Durso volvió a evitar la caída de su arco.

Después se sucedieron los cambios y a los 20 minutos un centro desde la izquierda al corazón del área chica pasó a toda la defensa del equipo argentino y Ariel llegó solo para empujarla y se le trabó la pelota entre las dos piernas. Un minuto más tarde el mismo jugador cometió una falta violenta y se fue expulsado por lo que solo estuvo 3 minutos en cancha.

A partir de ahí Gimnasia cambió su postura, las variantes, tener un jugador más y saber que el empate no le servía tomó riesgos, y tuvo 3 oportunidades claras para convertir; un remate de Tarragona que se fue cerca del poste derecho, un cabezazo de Enrique que controló Tadeu y un centro del propio Enrique que se cerró y se fue apenas desviado.

Goais ya no llegó con peligro y en el descuento el VAR revisó una posible mano penal de Hugo, que el juez boliviano Ivo Méndez decidió no observar en el monitor y no fue cobrada por interpretar que no sacó ventaja de la posición.

Circunstancialmente Goiás encabeza el Grupo G con 9 puntos, mientras que Universitario, de Lima tiene 7, Independiente Santa Fe y Gimnasia 4. Los colombianos recibían a los peruanos en la madrugada argentina de este viernes.

- Síntesis -

Goias: Tadeu; Bruno Santos, Edú, Sidimar y Hugo; Jhonny Lucas, Morelli, Maguinho y Guillherme; Alesson y Gabriel Novaes. DT: Emerson Avila.

Gimnasia: Tomás Durso; Guillermo Enrique, Leonardo Morales, Diego Mastrangelo y Matías Melluso; Ignacio Miramón; Alexis Steimbach, Antonio Napolitano, Maximiliano Comba y Franco Torres; Cristian Tarragona. DT: Nicolás Cabrera.

Cambios en el segundo tiempo: 18 minutos Ariel por Guillherme (GO) y Lucas Emmanuel por Gabriel Novaes (GO), 23 minutos Benjamín Domínguez por Torres (GI), Franco Soldano por Steimbach (GI) y Nicolás Colazo por Comba (GI), 26 minutos Apodi por Jhonny Lucas (GO), 35 minutos Agustín Ramírez por Napolitano (GI), Alan Lescano por Melluso (GI), Felipe por Morelli (GO) y Matheus Santos por Alesson (GO).

Amonestados: Jhonny Lucas, Miramón, Bruno Santos, Edú y Maguinho (GO). Morales y Miramón (GI).

Incidencia en el segundo tiempo: Expulsado 21 minutos Ariel (GO).

Árbitro: Ivo Méndez (Bolivia).

VAR: Rodrigo Carvajal (Chile).

Estadio Hailé Pinheiro (Goiás). (Télam)