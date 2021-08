Gimnasia y Tiro de Salta venció hoy de local a Unión de Sunchales, 2 a 0, y se colocó en el segundo lugar de la zona 2 del torneo Federal A, en la continuidad de la 16ta fecha.

El defensor Juan Galetto (29m PT) y el delantero Juan Manuel Perillo (44m ST), fueron los autores de los dos goles. El equipo salteño sumó su noveno triunfo en el torneo.

Con esta victoria, Gimnasia llegó a los 32 puntos y se puso a uno del líder de la zona, Racing de Córdoba (33); Unión es decimotercero con 13 unidades.

También por la zona 2, Central Norte de Salta se impuso ante Boca Unidos en Corrientes por 3 a 2 y subió al cuarto lugar, con 22.

Diego Magno (29m PT y 22m ST) y Alan Vester (42m ST), anotaron para la cuarta victoria del plantel norteño; Gabriel Morales (1m ST -de penal-) y Martín Peralta (31m ST), descontaron para el equipo litoraleño.

En el otro partido, Ferro Carril Oeste de General Pico 0 perdió 0-1 con Sol de Mayo, de Viedma 1 (Jesús Vera, 13m ST).

Mañana la 16ta fecha cerrará de la siguiente manera:

Zona 1: Estudiantes (SL)-Ciudad Bolívar, Independiente de Chivilcoy-Sportivo Peñarol (SJ), Cipolletti-Olimpo, Círculo Deportivo (O)-Deportivo Madryn, Villa Mitre (BB)-Huracán (LH) y Sansinena (GC)-Juventud Unida (SL) (todos desde las 15); Desamparados-Camioneros (15:30).

Zona 2: Douglas Haig-Racing (C) (14:45); Juventud Unida (G)-Crucero del Norte (15); Sarmiento (R)-Defensores (VR) (15:30); Sportivo Las Parejas-Chaco For Ever y Sportivo Belgrano (SF)-Defensores (P) (16). Libre: Gimnasia, de Concepción del Uruguay.

=Posiciones=

Zona 1: Olimpo y Deportivo Madryn 30; Juventud Unida (SL), Independiente y Cipolletti 27; Sol de Mayo 25; Desamparados 23; Villa Mitre 21; Sportivo Peñarol 20; Sansinena 18; Ferro y Ciudad Bolívar 17; Huracán LH 16; Camioneros 15; Círculo Deportivo Otamendi 11; Estudiantes de San Luis 6.

Zona 2: Racing (C) 33; Gimnasia y Tiro 32; Chaco For Ever 24; Central Norte 22; Sportivo Las Parejas y Defensores (VR) 20; Boca Unidos y Sarmiento (R) 17; Defensores (P) 16; Juventud Unida (G) 15; Sportivo Belgrano (SF) y Gimnasia (CdU) 14; Unión (S) 13: Douglas Haig y Crucero del Norte, 12. (Télam)