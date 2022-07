Gimnasia y Esgrima de Mendoza logró un importante triunfo 1 a 0 como visitante ante Argentino Agropecuario de Carlos Casares y se trepó a la cuarta posición del torneo de la Primera Nacional de fútbol, tras iniciarse esta tarde con siete partidos la vigesimoséptima fecha del certamen que lidera cómodamente Belgrano de Córdoba.

El encuentro se jugó en el estadio Ofelia Rosenzuaig, en la ciudad bonaerense de Carlos Casares, y el gol de la victoria del "Lobo" mendocino lo anotó Franco Meritello, a los 25 minutos del segundo tiempo.

Con este éxito, Gimnasia llegó a las 46 unidades, se subió a la cuarta ubicación, aunque muy lejos del líder Belgrano, que suma 56; el "Sojero" se quedó con 31 puntos y en el vigesimoprimer puesto.

En San Martín, Estudiantes de Buenos Aires obtuvo una agónica victoria como visitante contra Chacarita Juniors por 1 a 0, gracias al gol del defensor Juan Cruz Randazzo en el quinto minuto de descuento de la parte final, que le permitió meterse en zona de clasificación para el segundo ascenso.

Atlanta superó como visitante a Brown de Adrogué por 2 a 1, por las anotaciones de Matías Donato (24m. PT), de tiro penal, y Juan Bisanz (47m. PT); Mateo Acosta (16m. PT) había adelantado al conjunto local.

Quilmes derrotó en su estadio a Almirante Brown por 2 a 0, con los goles convertidos por Iván Colman (27m.), de tiro penal, y Emanuel Moreno (29m. ST).

Deportivo Maipú de Mendoza superó en su cancha a Gimnasia y Esgrima de Jujuy por 3 a 0, con los tantos de

Marcelo Eggel (34m. PT), Guillermo Cosaro (45m. PT), en contra de su arco, y Fausto Montero (31m. ST).

MIRÁ TAMBIÉN Racing no pudo sostener la diferencia e igualó con Tigre como local

A su vez, Atlético Güemes de Santiago del Estero le ganó como a domicilio a Sacachispas por 2 a 0, por las anotaciones de Facundo Melivilo (39m. PT) y Nicolás Retamar (10m. ST).

Finalmente, Independiente Rivadavia de Mendoza y Villa Dálmine igualaron 0 a 0.

La vigesimoséptima fecha continuará de la siguiente manera:

Mañana:

A las 15:

Guillermo Brown de Puerto Madryn - Ramón Santamarina de Tandil.

Tristán Suárez - San Telmo.

Nueva Chicago - Flandria.

Almagro - Temperley.

A las 16:

Atlético Mitre de Santiago del Estero - Deportivo Riestra.

A las 19:

Alvarado de Mar del Plata - Deportivo Morón.

A las 19.35:

Ferro Carril Oeste - Belgrano de Córdoba.

A las 21:

San Martin de Tucumán - Chaco For Ever.

A las 21.40:

Instituto de Córdoba - All Boys.

Martes:

A las 15.35:

Estudiantes de Río Cuarto - Deportivo Madryn.

A las 21.10:

Def. de Belgrano - San Martín de San Juan.

Quedó libre en esta jornada Atlético de Rafaela.

Posiciones: Belgrano 56 unidades; San Martin de Tucumán 49; Instituto 47; Gimnasia de Mendoza 46; All Boys45; Almagro 42; Estudiantes de Río Cuarto 41; Independiente Rivadavia 39; Defensores de Belgrano, San Martín de San Juan, Brown de Adrogué y Estudiantes de Buenos Aires 38; Chaco For Ever 37; Deportivo Madryn y ChacaritaJuniors 35; Deportivo Maipú 34; Deportivo Riestra y Güemes 33; Guillermo Brown de Puerto Madryn y Gimnasia de Jujuy 32; Agropecuario 31; Ferro, Quilmes y Almirante Brown 30; Mitre y Atlanta 29; Alvarado 27; Deportivo Morón, Temperley y Atlético de Rafaela 26; Nueva Chicago 25; San Telmo y Villa Dalmine 24; Sacachispas 23; y Flandria y Santamarina 21. (Télam)