Gimnasia de Mendoza, con chance de luchar por el segundo o tercer puesto, será local ante Chacarita, que debe sumar para tener posibilidades de clasificar para el reducido, en el cotejo más relevante de los cuatro a jugarse mañana en el inicio de la 32da. fecha de la Primera Nacional.

El partido se jugará en el Estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en Mendoza, desde 15.40, televisado por TyC Sports y con el arbitraje de Leandro Rey Hilfer.

Mañana también jugarán Deportivo Madryn-Quilmes (15), San Martín de San Juan-Santamarina de Tandil (16.45) y Atlanta-Estudiantes de Buenos Aires (19.40, TyC Sports).

Belgrano es puntero y se encamina hacia el título y el ascenso a la Liga Profesional (LPF) con 64 puntos, seguido por San Martín Tucumán con 55 e Instituto con 53 a falta de 18 unidades en juego.

También se definirán en estas seis fechas finales los equipos que clasificarán al reducido por el segundo ascenso, ingresa hasta el ubicado 13ro, los dos descensos y los que avancen a la Copa Argentina 2023, hasta el 15to.

Gimnasia de Mendoza tiene 51 unidades, esta cuarto, y también aspira al un segundo o tercer puesto que son muy importantes para el reducido. El subcampeón ingresa en semifinales y el tercero avanzar directamente a cuartos de final.

Chacarita llega a 40 puntos a cinco del 13ro. (Deportivo Riestra) en la pugna por ingresar al reducido y llega entonado tras golear a San Telmo (4-1) cortando una serie de cuatro cotejos sin triunfos.

Quilmes, con 40, es otro equipo que debe jugarse la clasificación en estas próximas seis fechas y mañana visitará a Deportivo Madryn, con 42, que está con mejores posibilidades además de jugar en su feudo en Chubut.

Santamarina, último con 24 y muy amenazado con el descenso, va con sus urgencias a San Juan para enfrentar a San Martín, con 45 y en zona de clasificación, mientras que Atlanta, que tiene 34, sin problemas con el descenso y lejos de la clasificación, recibirá a Estudiantes de Buenos Aires, que con 47 debe vencer para consolidarse en un puesto de clasificación.

La fecha seguirá el domingo próximo con: Deportivo Morón-Independiente Rivadavia (13.30, TyC), Gimnasia de Jujuy-Sacachispas y San Telmo-Guillermo Brown (15); Flandria-Mitre y Villa Dálmine-Agropecuario (15.30), Almirante Brown-Instituto (15.30, TyC), Güemes-Defensores de Belgrano (16), Chaco For Ever- Atlético Rafaela y Estudiantes de Río Cuarto-Deportivo Maipú y Alvarado-Nueva Chicago (16.30), Belgrano-Tristán Suárez (20.10, TyC).

El lunes lo harán Deportivo Riestra-San Martín de Tucumán (15.30, TyC) y Temperley-Ferro (19.10, TyC) y All Boys-Brown de Adrogué (21.10, TyC). Libre: Almagro

Posiciones: Belgrano 64 puntos; San Martín (T) 55; Instituto 53; Gimnasia (M) y All Boys 51; Estudiantes (RC) 49; Chaco For Ever, Estudiantes (BA) y Almagro 47; Independiente Rivadavia y Defensores de Belgrano 46; San Martín (SJ) y Riestra 45, Dep. Madryn 42; Brown (PM) 41, Chacarita y Quilmes 40; Deportivo Maipú, Deportivo Morón, Brown (Adrogué), Mitre, Almirante Brown y Ferro 39; Agropecuario, Guemes y Gimnasia (J) 35, Atlanta 34, San Telmo 32, Rafaela 30, Temperley y Dálmine 29; Flandria, Chicago y Alvarado 28; Tristán Suárez 26, Sacachispas 25 y Santamarina 24. (Télam)