El cruce que sostendrán este fin de semana los equipos de Gimnasia y Esgrima Mendoza-Deportivo Morón es el único garantizado por los octavos de final del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional (LPF)

Una vez finalizada la etapa regular del campeonato que coronó campeón a Belgrano de Córdoba, el encuentro en cuestión quedó firme, a partir de que el choque Ferro-Almagro, previsto para mañana, no modificará ninguna posición en esos dos clubes.

Así, el "Lobo" mendocino será cuarto en la tabla general con 64 puntos y el ‘Gallo’ del Oeste del Gran Buenos Aires, con 53, se clasificará decimotercero y último en este mini-certamen que otorgará el segundo ascenso.

El partido se jugará en el estadio Víctor Legrotaglie del club mendocino, que avanzará de ronda con solamente obtener un empate, a partir de la ventaja deportiva.

MIRÁ TAMBIÉN El tiro aporta cuatro medallas para la delegación argentina en los Juegos Odesur

Con la victoria conseguida durante esta tarde ante Nueva Chicago por 1-0, el conjunto de Independiente Rivadavia logró la novena colocación en la tabla, razón por la cual será visitante del octavo en el primer cruce eliminatorio.

Otros conjuntos que tienen aseguradas sus posiciones finales y que jugarán todos en condición de visitantes en esta primera vuelta son Chaco For Ever (décimo), Deportivo Riestra (undécimo) y Defensores de Belgrano (duodécimo).

En tanto también quedaron firmes los 15 conjuntos que intervendrán en la próxima edición de la Copa Argentina. Ellos son Belgrano de Córdoba, Instituto de Córdoba, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, All Boys, Estudiantes de Río Cuarto, Almagro, Estudiantes, Independiente Rivadavia, Chaco For Ever, Deportivo Riestra, Defensores de Belgrano, Deportivo Morón, San Martín de San Juan y Chacarita Juniors.

(Télam)