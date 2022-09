Gimnasia de Jujuy será local mañana ante Agropecuario de Carlos Casares, en el inicio de la 34ta. fecha del torneo Nacional de fútbol, en la cual pueden definirse el campeón y primer ascendido a la Liga Profesional y algunos clasificados para el reducido por el segundo pase a la máxima divisional.

El partido se jugará desde las 21 en el Estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy, con el arbitraje de Lucas Novelli.

Ambos equipos suman 36 unidades y están en una zona gris de la tabla de posiciones, sin chances para clasificar para el reducido (hasta el 13ro.) y la Copa Argentina 2023 (hasta el 15to), y tampoco sufren con el descenso.

El restos de la fecha será trascendente y con puntos fundamentales par definir posiciones, con un holgado puntero como Belgrano, con 67 puntos, seguido por San Martín de Tucumán e Instituto con 59, cuando restan nueve en juego.

Belgrano, dirigido por Guillermo Farré, puede ser campeón el lunes próximo cuando enfrente en Barrio Alberdi a Defensores de Belgrano, según los resultados que obtengan San Martín (el sábado visitará a Villa Dálmine) e Instituto (el domingo visitará a Flandria).

En cuanto a los equipos clasificados para el reducido, ya lograron el cupo San Martín, Instituto, Gimnasia de Mendoza y All Boys, y resta definirse el subcampeón (entra en semifinales) y el tercero (avanza a cuartos de final).

Los ocho puestos restantes se definirán entre equipos que están a un paso de la clasificación, como Chaco For Ever, Independiente Rivadavia, Defensores de Belgrano, Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires y Almagro. Y después queda una lucha entre alrededor de ocho equipos por dos puestos.

También se definirán en los dos descensos y en esa lucha hay ocho equipos implicados, con distinto grado de riesgo: los más comprometidos son Santamarina (25), Sacachispas (27), Tristán Suárez (27), Nueva Chicago (29) y Flandria (30).

La fecha continuará de la siguiente manera:

+ Sábado: Deportivo Riestra-Brown de Adrogué y Temperley-Sacachispas (15:30), Alvarado-Quilmes (17:40), All Boys-Brown de Puerto Madryn (19:40) y Villa Dálmine-San Martín de Tucumán (21:40).

+ Domingo: Flandria-Instituto de Córdoba (13:10), Deportivo Madryn-Ferro (15), Deportivo Morón-Mitre (SE), Almirante Brown-Tristán Suárez y San Telmo-Santamarina de Tandil (15: 30), Güemes (SE)-Chacarita Juniors (16), Gimnasia de Mendoza-Atlético de Rafaela, San Martín de San Juan-Atlanta, Estudiantes de Río Cuarto-Independiente Rivadavia (16:30), Chaco For Ever-Estudiantes de Buenos Aires (18:30), Almagro-Deportivo Maipú (19:05)`.

+ Lunes: Belgrano de Córdoba-Defensores de Belgrano (20:30). Libre: Nueva Chicago.

--Posiciones: Belgrano 67 puntos; San Martín (T) e Instituto 59; Gimnasia de Mendoza 57; All Boys 54; Chaco For Ever 51; Defensores de Belgrano y Estudiantes (BA) 50; Estudiantes (RC) y San Martin (SJ) 48; Independiente Rivadavia y Almagro 47; Deportivo Riestra 46; Deportivo Madryn y Chacarita 43; Deportivo Maipú 42; Quilmes y Brown de Madryn 41; Deportivo Morón, Mitre, Brown de Adrogué y Almirante Brown 40; Ferro 39; Atlanta y Güemes 37; Agropecuario y Gimnasia (J) 36; San Telmo y Temperley 35; Villa Dálmine y Rafaela 33; Alvarado ; Flandria y Nueva Chicago 29; Tristán Suárez 27; Sacachispas 26; y Santamarina 25. (Télam)