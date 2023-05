Gimnasia y Esgrima de Jujuy le ganó esta noche a Tristán Suárez por 1-0, por la decimocuarta fecha de la zona B del torneo de la Primera Nacional, con un gol de cabeza del volante Fernando Brandán, en la última jugada del partido.

El tanto conseguido por el conjunto de Mario Gómez marcó justicia en el resultado, ya que fue el que más buscó a lo largo del cotejo.

El primer tiempo mostró cierta paridad en el desarrollo hasta el tramo final, cuando el local mejoró su juego y generó algunas llegadas al área que no terminaron en gol por las sobrias intervenciones del arquero Joaquín Mendive, en la visita.

Primero un cabezazo de Brandán, después Abel Argañaraz con un toque y finalmente un jugada que Juan Manuel Tévez no terminó bien fueron las chances que no concretó el elenco local, que volcó a su favor el desarrollo en un partido que hasta ahí no tenía mayor trascendencia.

En la segunda parte, el "Lobo" jujeño tuvo su chance con un cabezazo de Emiliano Endrizzi que exigió una buena respuesta del arquero visitante a la salida de un tiro de esquina.

Después de un segundo tiempo que pudo estar para cualquiera, la fortuna finalmente estuvo del lado de Gimnasia que en la última jugada, a la salida de un córner, logró el triunfo, con un cabezazo de Brandán.

El elenco jujeño se recuperó tras una derrota 1-2 ante Chacarita, mientras que Tristán Suárez no puede despegar de la parte baja de la tabla.

Los partidos de mañana serán los siguientes:

-Zona A, fecha 16-

A las 13.45: Deportivo Morón-Nueva Chicago

A las 15.30: Gimnasia de Mendoza-San Telmo y Defensores de Belgrano-Estudiantes de Río Cuarto

A las 17.55: Patronato de Paraná-Temperley

A las 18.10: Almirante Brown-All Boys

-Zona B, fecha 14-

A las 15.30: Deportivo Madryn-Deportivo Maipú

A las 18.00: Villa Dálmine-Aldosivi de Mar del Plata y Atlético de Rafaela-INdependiente Rivadavia Mendoza

A las 20.00: Quilmes-Chacarita

-Síntesis-

Gimnasia y Esgrima (J): Julio Chiarini; Esteban González, Hernán Pellerano, Sebastián Hernández y Emiliano Endrizzi; Lucas Chiozza, Francisco Maidana, Juan Pablo Córdoba y Fernando Brandán; Juan Manuel Tévez y Abel Argañaraz. DT: Mario Gómez

Tristán Suárez: Joaquín Mendive; Germán Pared, Leandro Martínez Montagnoli, Nicolás Pantaleone y Thomas Ortega; Pablo Ruíz, Rodrigo Vélez, Mateo Montenegro y Brian Miranda; Patricio Nuñez; Gonzalo Bergessio. DT Gabriel Di Noia

Gol en el segundo tiempo: 49m. Brandán (GJ)

Cambios en el segundo tiempo: 7m. Hugo Soria por Pellerano (GJ), 18m. Gonzalo Rodríguez por Chiozza y Exequiel Beltramone por Tévez (GJ), 20m. Nicolás Messiniti por Bergessio y Leonel Canzoniero por Vélez (TS), 28m Ángel Almada por Miranda y Juan Zarza por Ruíz (TS), 38m. Nahuel Casasola por Argañaraz y Leandro González por Maidana (GJ); 45m. Maximiliano Oliva por Montenegro (TS)

Estadio: 23 de Agosto (Jujuy)

Árbitro: César Ceballo

(Télam)