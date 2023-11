Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay y Juventud Antoniana de Salta vencieron a Liniers de Bahía Blanca y Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan), respectivamente, en sendos desempates por descenso, y mantuvieron hoy la categoría en el torneo Federal A de fútbol, en una jornada en la que se completaron los siete equipos restantes que se medirán por los cuartos de final por el ascenso a la Primera Nacional.

La semana anterior habían perdido la categoría al torneo Regional Amateur: Gimnasia de Concepción, Juventud Antoniana, Liniers y Peñarol, pero durante la semana el Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) dispuso la reducción dos descensos y determinó los cruces en cancha neutral para definir que equipos permanecerán en el Federal A en la próxima temporada.

En el estadio 4 de septiembre de Sportivo Las Parejas, en Santa Fe, Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay le ganaba a Liniers de Bahía Blanca por 2 a 0, por sendas anotaciones de Sebastián Luna (48m. PT y 25m. ST), ambas de tiro penal, y tras el segundo gol del "Lobo" entrerriano llegaron los reclamos de los jugadores bahíenses contra el árbitro Fernando Rekers y se produjeron incidentes, y antes las agresiones que también partían desde el sector ocupado por la parcialidad del "Chivo", el encuentro fue suspendido.

La resolución quedará en manos del Tribunal de Disciplina del Consejo Federal, que dará por finalizado el partido y confirmará el resultado, por lo que Gimnasia mantuvo la categoría.

Por su parte, en el estadio Arturo Gelasio Miranda de Atlético Güemes de Santiago del Estero, Juventud Antoniana superó a Peñarol de San Juan por 3 a 1 y lo mandó al descenso.

Juan Manuel Romero (4m. PT) adelantó al "Santo" salteño, Santiago Ceballos (9m. PT) igualó para Peñarol, pero Martín Esparza (6m. y 30m ST), en dos ocasiones y el primero de tiro penal; aseguró la victoria para Juventud Antoniana y la permanencia en el Federal A por una temporada más.

En tanto Olimpo de Bahía Blanca, Douglas Haig de Pergamino, Ciudad Bolivar, Gimnasia y Tiro de Salta, Deportivo Argentino de Monte Maíz, Central Norte de Salta e Independiente de Chivilcoy accedieron hoy a los cuartos de final del torneo reducido, que definirá el ascenso a la Primera Nacional.

Estos siete equipos se suman a Villa Mitre de Bahía Blanca, que se había clasificado ayer.

Resultados de la primera fase del reducido:

Ayer:

Villa Mitre de Bahía Blanca (Buenos Aires) 1 (Agustín Cocciarini) - Boca Unidos de Corrientes 0. Villa Mitre se clasificó a los cuartos de final del torneo reducido.

Hoy:

Olimpo de Bahía Blanca 2 (Cristian Amarilla y Facundo Affranchino) - Sportivo Atenas de Río Cuarto (Córdoba) 0. Olimpo pasó de fase.

Douglas Haig de Pergamino (Buenos Aires) 0 - Ramón Santamarina de Tandil (Buenos Aires) 0. Douglas Haig accedió a los cuartos de final por ventaja deportiva.

Ciudad Bolívar (Buenos Aires) 3 (Luciano Vázquez, Federico Guerra y Alfredo Troncoso) - Sol de América de Formosa 1 (Maximiliano Osurak). Bolívar avanzó a la siguiente instancia.

Gimnasia y Tiro de Salta 2 (Adolfo Tallura y Fabricio Rojas) - Sportivo Belgrano de San Francisco (Córdoba) 0.

Gimnasia y Tiro se clasificó para los cuartos de final.

Deportivo Argentino de Monte Maíz (Córdoba) 4 (Maximiliano Correa, Mariano Guerreiro, Hugo Vega y Franco Olmos) - Cipolletti de Río Negro 0. Argentino de Monte Maíz pasó de ronda.

Central Norte de Salta 3 (Diego Magno -2- y Leandro González) - Sportivo Las Parejas (Santa Fe) 1 (Jonatan Font). Central Norte avanzó a la siguiente instancia.

Independiente de Chivilcoy (Buenos Aires) (Franco Moreno) - Juventud Unida Universitario de San Luis 1 (Sebastián Balmaceda). Independiente accedió a próxima ronda por ventaja deportiva.

Los cruces de los cuartos de final serán los siguientes:

Olimpo vs. Independiente, Douglas Haig vs. Central Norte, Ciudad Bolívar vs. Argentino de Monte Maíz y Gimnasia y Tiro vs. Villa Mitre.

Los cuartos de final se jugarán a partido único, en los estadios de Olimpo, Douglas Haig, Ciudad Bolívar y Gimnasia y Tiro, que pasarán a la siguiente ronda con igualar la serie por ventaja deportiva.

Resultados del desempate por el descenso:

Hoy:

Juventud Antoniana de Salta 3 (Juan Manuel Romero y Martín Esparza -2-) - Sportivo Peñarol de Chimbas (San Juan) 1 (Sebastián Ceballos). Juventud Antoniana se salvó del descenso.

Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay 2 (Sebastián Luna -2-) - Liniers de Bahía Blanca 0, partido suspendido a los 25 del segundo tiempo por incidentes entre los jugadores de Liniers, el árbitro y sus parciales en la tribuna. Gimnasia mantiene la categoría. (Télam)