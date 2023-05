Gimnasia no pudo levantar cabeza y volvió a perder en la Copa Sudamericana, esta vez ante Goiás de Brasil, que lo superó esta noche por 2 a 0, en el bosque platense, por la tercera fecha del Grupo G. Los goles del encuentro los marcaron Vinicius, de tiro penal, a los 9 minutos de la segunda parte, y Matheus Peixoto, sobre los 37, también desde los doce pasos. Gimnasia, en tanto, terminó con diez hombres por la expulsión de Diego Mastrángelo, a los 5 minutos del complemento. Esta fue la tercera caída para el conjunto platense, en igual cantidad de presentaciones en este certamen, que lo dejó en el último lugar de su zona, y ahora con escasas posibilidades de seguir avanzando. Gimnasia, que jugó con una formación alternativa, dominó en la primera parte y casi no sufrió ningún sobresalto en defensa, ya que Goiás mostró un esquema conservador. Sin embargo, en el arranque de la segunda parte llegó la jugada que fue decisiva, por una infracción de Mastrángelo sobre Matheus Peixoto. Después de varios minutos de chequear el VAR, el árbitro Luis Quiroz expulsó al juvenil de Gimnasia y dio penal para el equipo brasileño. Vinicius cambió por gol y todo fue cuesta arriba para Gimnasia, que a pesar de tener un hombre menos siguió buscando, Tarragona tuvo dos posibilidades claras pero no pudo concretar. Cerca del final, y con Goiás más confiado por la ventaja, el juez le dio otro penal y esta vez marcó Matheus Peixoto para definir el pleito. El ganador del grupo, que también integran Universitario de Perú e Independiente Santa Fe de Colombia, avanzará a octavos de final, mientras que el segundo jugará ante uno de los equipos que finalice tercero en su zona de la Copa Libertadores. Estas son las formaciones y otros detalles: Gimnasia 0 - Goiás 2. Estadio: Gimnasia. Arbitro: Luis Quiroz (Ecuador). Gimnasia: Nelson Insfrán; Guillermo Enrique, Tomás Fernández, Diego Mastrángelo, Rodrigo Gallo; Agustín Sánchez, Alexis Steimbach, Alan Sosa, Tomás Muro; Franco Torres y Cristian Tarragona. DT: Sebastián Romero. Goiás: Rangel; Maguinho, Lucas Halter, Sidimar y Hugo; Johnny Lucas, Zé Ricardo, Felipe Bastos; Julián Palacios; Matheus Peixoto y Vinicius. DT: Emerson Avila. Goles en el segundo tiempo: 9m Vinicius de penal (GO); 37m Matheus Peixoto de penal (GO). Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Everton Morelli por Johnny Lucas (GO); 17m Ivo Mammini por Torres (GYE); 18m Leandro Mamut por Muro (GYE) y Franco Soldano por Tarragona (GYE); 19m Guilherme por Felipe Bustos (GO) y Apodi por Palacios (GO); 34m Ignacio Miramón por Sánchez (GYE) y Eric Ramirez por Sosa (GYE); 40m Matheus Santos por Vinicius (GO). Incidencia en el segundo tiempo: 5m expulsado Mastrángelo (GYE). MAC/GAM NA