Gimnasia y Unión de Santa Fe jugarán este lunes en La Plata un partido con diferentes desafíos para sus entrenadores: Néstor Gorosito buscará su primera victoria al frente del "Lobo" y Juan Manuel Azconzábal, un triunfo que le permita mantenerse en el cargo luego de una semana de tensiones.

El encuentro en el estadio del Bosque platense, correspondiente a la duodécima fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), será a partir de las 13:30 con arbitraje de Diego Abal y transmisión de TNT Sports.

Los dos se ubican en el fondo de la tabla de posiciones, entre los peores seis equipos del campeonato. Gimnasia arrastra siete fechas sin ganar y Unión llega de recibir dos cachetazos de Vélez y Estudiantes sin anotar goles y con un rendimiento muy bajo.

Gorosito asumió en el club platense hace dos partidos: sufrió una goleada de Godoy Cruz (0-4) en Mendoza y sumó un empate sin goles con Vélez en La Plata. El equipo no gana desde la quinta fecha (1-0 a Atlético Tucumán) y no marca desde la séptima (1-1 vs River).

Para cambiar esa realidad, "Pipo" ensayó una variante no confirmada en el equipo titular: el ingreso de Manuel Insaurralde por Eric Ramírez en la mitad de la cancha.

El presente de Unión es más delicado y tiene al "Vasco" Azconzábal en un estado de inestabilidad que puede decantar en su salida en caso de una derrota en el Bosque.

Después de perder con Estudiantes (0-2), el pasado miércoles en Santa Fe, el técnico fue abordado por un grupo de hinchas a la salida del estadio y recibió un pedido directo: "Hacenos la gauchada y andate, estás quemando a los pibes" fue el mensaje.

Al día siguiente, el plantel se entrenó con custodia y el "Vasco" se reunió con los tres miembros de la Secretaría Técnica, Roberto Battión, Alejandro Limia y Esteban Amut.

El de hoy será el partido número 40 del ciclo Azconzábal, que acumula 12 victorias, 13 empates y 14 derrotas (42 por ciento de efectividad).

El "Tatengue" lleva una ventaja de dos partidos en el historial por torneos de liga de AFA, ya que ganó 18 veces, empató 15 y perdió 16 en 49 encuentros registrados.

= Probables formaciones =

Gimansia (La Plata): Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Manuel Insaurralde o Eric Ramírez, Harrinson Mancilla y Brahian Alemán; Luis Rodríguez, Nicolás Contín y Johan Carbonero. DT: Néstor Gorosito.

Unión (Santa Fe): Sebastián Moyano; Franco Calderón, Emanuel Brítez y Claudio Corvalán; Federico Vera, Juan Carlos Portillo o Mauro Pittón, Martín Cañete y Lucas Esquivel; Fernando Márquez, Nicolás Cordero y Kevin Zenón. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Árbitro: Diego Abal.

Estadio: Gimnasia y Esgrima (La Plata).

Hora de inicio: 13:30.

TV: TNT Sports. (Télam)