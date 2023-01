El marcador de punta Agustín Giay está afectado por un esguince de tobillo izquierdo en el que no se observa "ruptura ósea", razón por la cual no será desafectado del seleccionado argentino Sub '20 de fútbol, que está disputando el Sudamericano de la categoría en Colombia.

De acuerdo a lo revelado a Télam por fuentes cercanas al equipo albiceleste, el jugador de San Lorenzo se sometió esta tarde a exámenes más profundos en los que se constataron que sufrió "un estiramiento del ligamento" del tobillo, sin que se produjera una lesión en el hueso.

"La recomendación es hielo, reposo y a comenzar la recuperación", apuntó la fuente consultada.

De esta manera, Giay continuará vinculado al equipo del DT Javier Mascherano, aunque -por obvias razones- no estará disponible para el cotejo de mañana ante Perú, a partir de las 19.00 de la Argentina.

Sin embargo no habría que descartar la chance de que el jugador pueda ingresar en la consideración del cuerpo técnico para el compromiso del viernes ante la local Colombia, en partido decisivo por la quinta y última fecha clasificatoria del grupo A del torneo sudamericano.

Giay sufrió la apuntada lesión en el tobillo izquierdo, en el curso del partido que la Argentina perdió en la noche del lunes ante Brasil (1-3), en el estadio Pascual Guerrero, de la ciudad de Cali. (Télam)