Gianinna Maradona, una de las hijas de Diego Armando Maradona, explotó de furia contra la Selección argentina, luego de que Brasil homenajeara al ex futbolista y leyenda del país Pelé, quien atraviesa un momento de salud delicado. El malestar de Gianinna tiene que ver con que desde el equipo que dirige Lionel Scaloni no hubo un tributo a "Pelusa", quien hace poco más de dos años perdió la vida. Con una indirecta, la hija menor del ex campeón del mundo elogió a los brasileños por tal motivo

Es que tras la goleada por 4 a 1 ante Corea del Sur, los futbolistas comandados por el entrenador Tité homenajearon a Pelé. "O Rei" se encuentra en un hospital, donde recibe un tratamiento de quimioterapia para combatir un cáncer de colon que le detectaron en septiembre de 2021. "¡Qué bien Brasil homenajeando a su ídolo!", publicó Gianinna en una historia de Instagram en la que se ve cómo los futbolistas brasileños portaban una bandera de Pelé. FGB/GAM NA