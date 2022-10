A nueve meses del Mundial de Qatar 2022 y con la clasificación todavía por resolverse en una final ante Nigeria, el seleccionado de Ghana cambió su entrenador como consecuencia del fracaso en la Copa Africana de Naciones, consumado en enero.

La Asociación de Fútbol de Ghana convocó al DT alemán Otto Addo, de 46 años, con pasado en "Estrellas Negras" por la nacionalidad de sus padres, quien debió pedir permiso al club Borussia Dortmund para asumir el cargo de forma interina.

En esa condición, quien se desempeñaba como asistente técnico y encargado del área de desarrollo en el club germano enfrentó la serie de dos partidos con las "Águilas" nigerianas en busca del boleto a la Copa del Mundo.

Addo, 15 veces internacional con Ghana (1999-2006) y partícipe del Mundial de Alemania, cumplió el objetivo: un empate sin goles en casa y otro 1-1 en Abuja le dio la clasificación a Ghana por el criterio del gol de visitante.

MIRÁ TAMBIÉN Resumen mundialista del seleccionado de Portugal

Tras ello, la banca del equipo africano quedó en un estado de incertidumbre y se sucedieron permanentes negociaciones entre el entrenador, la asociación y la dirigencia del club alemán.

Finalmente, la confirmación llegó en mayo, a seis meses del inicio de Qatar 2022, de boca del propio DT: "Afortunadamente, hemos discutido hasta el final y el Dortmund me ha dado permiso".

El director deportivo del BVB, Sebastian Kehl, que fue compañero de Addo en el club alemán durante su época de jugador, no quiso estropearle el sueño de dirigir un Mundial.

Con la autorización asegurada, Addo pudo dirigir también los partidos previos que agendaron los ghaneses entre las Eliminatorias y el Mundial, de junio a septiembre, por la clasificación a la Copa Africana 2023, la Copa Kirin y amistosos.

MIRÁ TAMBIÉN El Tornado uruguayo amenaza en Qatar

La inestabilidad en la dirección técnica del seleccionado se generó en enero cuando fue despedido el serbio Milovan Rajevac por la eliminación en la ronda preliminar de la Copa Africana por primera vez desde 2006.

Las "Estrellas Negras" quedaron últimas en el grupo con Marruecos, Gabón y Gomoras, lo que puso fin al breve segundo ciclo del entrenador responsable de la mejor actuación del país en la Copa del Mundo (7º puesto en Sudáfrica 2010).

El serbio había regresado en octubre de 2021 para encaminar el rumbo en las Eliminatorias tras una derrota con Sudáfrica que sentenció a su antecesor Charles Akonnor.

La tarea la cumplió con tres victorias (Zimbabwe 3-1 y 1-0; Sudáfrica 1-0) y un empate (Etiopía 1-1) que le alcanzaron para ganar la zona y llegar al mano a mano con Nigeria, que no alcanzó a dirigir.

El héroe de la clasificación para Qatar 2022 fue Thomas Partey, su futbolista de mayor renombre, autor del decisivo gol en el Estadio Nacional de Abuja, el 29 de marzo de este año.

El mediocampista central, que enfrenta una denuncia por abuso sexual durante una fiesta en Ibiza, España, a mediados de 2021, fue durante cinco temporadas (2015-2020) jugador del argentino Diego Simeone en el Atlético de Madrid.

Hace dos años milita en el Arsenal de Inglaterra, donde recibió expresiones de repudio tras conocerse la acusación. Durante un partido de Premier League ante Crystal Palace, una avioneta pagada por el grupo feminista Level Up sobrevoló el estadio con el siguiente mensaje: "Kick rapists off the pitch (Quiten a los violadores de la cancha)".

Otros dos jugadores a seguir en su plantel son el goleador del Athletic Bilbao Iñaki Williams y el joven del Rennes de Francia Kamaldeen Sulemana (20 años), un peligroso extremo que se dio a conocer la temporada pasada cuando fue figura con gol y asistencia en el partido que dejó sin invicto al PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar.

El capitán y número 10 de las "Estrellas Negras" es el experimentado delantero André Ayew (32 años), hijo del tres veces Balón de Oro de África Abédi Pelé. El actual jugador del Al-Sadd de Qatar, segundo máximo anotador histórico del seleccionado, disputará su tercer Mundial tras Sudáfrica y Brasil, en busca de sumar al menos 4 partidos para alcanzar el récord de presencias que tiene Asamoah Gyan (11).

Para ello, Ghana deberá lograr la clasificación en el Grupo H que comparte con Portugal (jueves 24 de noviembre, 13.00, Estadio 974), Corea del Sur (lunes 28, 10.00, Estadio de la Ciudad de la Educación) y Uruguay (viernes 2 de diciembre, 12.00, Estadio Al Janoub).

En sus tres participaciones anteriores, Ghana avanzó dos veces a la fase final (2006, octavos; 2010, cuartos) y en la restante se marchó en primera ronda (2014). (Télam)