Getafe le ganó hoy a Elche del entrenador argentino Jorge Almirón y su compatriota Lucas Boyé como titular, por 1 a 0, como visitante, y salió de la zona de descenso en la Liga del fútbol español, en partido que cerró la duodécima fecha del certamen.

El delantero turco Enes Unal marcó a los 9 minutos de la segunda parte, para que el equipo madrileño festeje la tercera victoria en el campeonato,

En Elche fueron suplentes el arquero rafaelino Axel Werner, ex Boca Juniors; mientras que Nicolás Fernández Mercau, ex San Lorenzo, y el rosarino Ezequiel Ponce, ex Newell's Old Boys, ingresaron en el complemento, mientras que en Getafe fue expulsado el ingresado defensor francés Jordan Amavi por doble amonestación.

El resultado colocó a Getafe en el decimotercer lugar con 13 puntos, mientras que Elche es último con solo 4 unidades.

Resultados registrados:

-Viernes: Mallorca 1-Espanyol 1.

-Sábado: Almería 3-Celta de Vigo 1; Cádiz 3-Atlético Madrid 2; Sevilla 0-Rayo Vallecano 1 y Valencia 0-Barcelona 1.

-Domingo: Osasuna 2-Valladolid 0; Real Madrid 1-Girona 1; Athletic Bilbao 1-Villarreal 0 y Real Sociedad 0-Betis 2.

Posiciones: Real Madrid 32 puntos; Barcelona 31 puntos; Atlético de Madrid y Betis 23; Real Sociedad 22; Athletic Bilbao 21; Osasuna 20; Athletic Bilbao, Villarreal y Rayo Vallecano 18; Valencia 15; Valladolid 14; Mallorca, Getafe y Almería 13; Espanyol y Celta de Vigo 11; Cádiz, Girona y Sevilla 10 y Elche 4. (Télam)