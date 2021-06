El marcador central de la Selección argentina Germán Pezzella se refirió hoy al andar "de menor a mayor" del elenco albiceleste en la Copa América y aseguró que los dirigidos por Lionel Scaloni afrontarán la fase final del certamen "con muchas expectativas". "El equipo está creciendo y aumentó la competencia interna, si repasamos los últimos partidos, los que han jugado estuvieron preparados", señaló Pezzella en conferencia de prensa. En esa línea, agregó: "Contando también los partidos de Eliminatorias, fuimos de menor a mayor. Se ha visto en los últimos encuentros una Selección mucho más sólida, que no le generan situaciones. Quizás en los segundos tiempos nos ha faltado algo de intensidad, ahí puede estar la clave y estamos trabajando sobre eso". "A diferencia de la Copa América pasada, nos encuentra con muchos más partidos oficiales, eso da experiencia y una manera distinta de afrontar cada reto. Suma y hoy por hoy tenemos un conocimiento mucho mayor entre los compañeros", continuó el futbolista de la Fiorentina de Italia. En cuanto al receso que tuvo el elenco de Scaloni, manifestó: "La fecha libre fue buena para tomar unos días de descanso y trabajar en los aspectos que tenemos que mejorar

Vamos a afrontar el último partido del grupo y la fase final con mucha expectativa". "Creo que hay un gran grupo, muy buena sintonía puertas adentro. Esto es la Selección argentina, a cualquiera que no le toca siempre va a estar aportando lo máximo, dispuesto a dar una mano", añadió el ex River. Y prosiguió: "Es importante para todos y principalmente para el entrenador, que si en algún momento no cuenta con los chicos que juegan más seguido, sabe que los demás están preparados, apoyando y esperando una oportunidad". Consultado por su actualidad, respondió: "En lo personal me siento bien, estoy contento y disfrutando de este privilegio enorme. Defensivamente creo que la Selección ha tenido un muy buen nivel, los goles que nos hicieron fueron ocasiones aisladas en los partidos". "La Argentina siempre tiene una responsabilidad cuando disputa cualquier competición, aunque no me interesa hablar de candidatos. El camino es el crecimiento, sin mirar más adelante ni pensar nada raro. Cada partido es una prueba más", cerró el marcador central de cara al duelo del lunes con Bolivia.