Germán Cano, el notable goleador argentino que acaba de consagrarse campeón de la Copa Libertadores con Fluminense, sostuvo que "nunca" se ilusionó me ilusioné con jugar en la Selección Argentina porque no hubo "ni un llamado".

"Es muy difícil, pero entendible que se pueda dar porque esto es un proceso de varios años de conducción de Scaloni y es lógico que trate de manejarse casi siempre con los mismos nombres", destacó en radio La Red.

"Si bien el técnico siempre remarcó que las puertas están abiertas para todos, yo no formé parte de ninguna etapa del ciclo y lo único que puedo hacer es seguir marcando goles y jugando bien en Fluminense", agregó el goleador de la Copa Libertadores 2023 con 12 gritos en 13 partidos.

Sobre la posibilidad de asistir como espectador al choque Brasil-Argentina de este martes en el Maracaná, Cano recalcó que todavía no decidió pero le encantaría ir al Maracaná "a ver a la selección argentina. Además tengo compañeros como André y hasta el entrenador en Brasil y eso lo hace más lindo y especial al partido".

MIRÁ TAMBIÉN Gallardo arribó a Arabia Saudita para asumir en Al-Ittihad, su nuevo club

"Me tocó irme muy joven de Argentina porque se me complicaba jugar, se me abrió la puerta de Colombia y me tocó quedar en la historia grande de Independiente Medellín, después estuve en México, hasta que llegó Fluminense", apreció.

" Y si bien la euforia sigue en Fluminense, nosotros estamos trabajando duro para llegar de la mejor manera al Mundial de Clubes. Sabemos que el City es el mejor equipo del mundo, pero primero tenemos que afrontar y pasar la instancia previa y después, si nos toca jugar contra ellos, tratar de competir de la mejor manera", cerró. (Télam)