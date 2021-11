El entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino descartó la posiblidad de renunciar al cargo de técnico del seleccionado mexicano si perdiera esta noche ante Canadá, como visitante, por la eliminatoria de la Concacaf para la Copa del Mundo de Qatar 2022, luego de haber sufrido el pasado jueves una derrota ante Estados Unidos, indicó hoy la prensa mexicana.

"Fue el primer partido que perdemos en eliminatorias, el equipo sigue estando en los primeros lugares, sólo perdimos la punta por diferencia de gol. La verdad es que dirijo la selección e implica desgaste, lo sé desde hace 25 años, no hay nada que modifique los motivos por los cuales uno podría poner la renuncia, no pasa por el desgaste o por el no desgaste de jugar partidos de eliminatoria", dijo Martino en conferencia de prensa.

El exentrenador del seleccionado argentino agregó: "Los motivos para una renuncia tienen que ver con una merma en el rendimiento del equipo y con falta de respuesta de los futbolistas ante lo que requieren el entrenador y el cuerpo técnico, nada de eso nos pasa a nosotros".

Mexico visitará esta noche a Canadá en la ciudad de Edmonton, a las 23.05 de Argentina, en cotejo por la séptima fecha de la eliminatoria, y comparte el primer puesto con Estados Unidos con 14 puntos, seguido por Canadá con 13 y Panamá con 11.

Martino consideró que por un partido perdido en la eliminatoria no existe mayor presión para él o sus jugadores, pues mencionó que eso no hace que el México esté mal: "Hasta la fecha pasada el equipo tenía 14 de 18 puntos habiendo jugando la mitad de visitantes, cerramos la primera ronda con una derrota dolorosa que fue con Estados Unidos, solo eso".

Finalmente el entrenador argentino campeón con Newell's Old Boys explicó que no le da trascendencia a los que digan los periodistas: "No sé todo lo que se diga al alrededor, yo me ocupo del equipo, las expresiones mediáticas son responsabilidad de la prensa y ustedes son los que le transmiten al público. Yo no puedo trabajar estando pendiente de lo que ustedes puedan decir, yo me guío por las respuestas de mis futbolistas, por el trabajo que hacemos". (Télam)