Genk de Bélgica, donde fue titular Matías Galarza, empató, de local con Fiorentina, con los argentinos Nico González y Lucas Beltrán entre los titulares, por 2 a 2, en un partido correspondiente al Grupo F de la UEFA Conference League.

Los tantos de los belgas los marcaron el suizo Andi Zeqiri y el estadounidense Mark McKenzie, mientras que los italianos igualaron con un doblete de Luca Ranieri.

Galarza es ex Argentinos Juniors, mientras que Gino Infantino y Lucas Martínez Quarta estuvieron en el banco de suplentes del club italiano, pero no ingresaron.

En Varsovia, el local Legia derrotó a Aston Villa de Inglaterra, donde fue titular el guardameta argentino Emiliano “Dibu” Martínez, por 3 a 2 por el grupo E.

Los tantos de los polacos los marcaron Pawel Wszolek y el albanés Ernest Muci en dos ocasiones, mientras que el colombiano Jhon Duran y el francés Lucas Digne descontaron para los ingleses.

En la ciudad búlgara de Razgrad y por el Grupo H, el local Ludogorets, donde fue titular el ex Platense Matías Tissera, goleó a Spartak Trnava, de Eslovaquia, con el rafaelino Nicolás Gorosito entre sus titulares, por 4 a 0.

En el Ludogorets estuvo en el banco el zaguero Franco Russo, formado en All Boys y que paso por Espanyol, Vilafranca, Ponferradina y Mallorca, de España. Mientras que Gorosito paso por Ben Hur, Independiente de Tandil, Getafe, Alcorcón, Albacete y Slovan Bratislava de Eslovaquia.

Mientras que en Suiza y por el grupo D, el local Lugano empató con Bodo/Glimt, de Noruega, 0 a 0. En el equipo local en el segundo tiempo ingresó Ignacio Aliseda, un extremo izquierdo de 23 años, comenzó en en las inferiores de Defensa y Justicia y luego paso por el Chicago Fire, de la MLS, antes de llegar al club suizo, mientras que su compañero, el defensor Milton Valenzuela, ex Newell's Old Boys y ex Columbus Crew, se recupera de una lesión. (Télam)