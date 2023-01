El entrenador de San Lorenzo, Rubén Darío Insúa, aseguró hoy que el defensor Federico Gattoni no se irá en condición de libre y estará disponible para el sábado contra Arsenal de Sarandí, en el debut del "Ciclón" en el torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

"Gattoni es tenido en cuenta por nosotros y me dijo que no se iba a ir en condición de jugador libre. No esperaba otra cosa de él, es un gran profesional y una gran persona, así que estará entre los concentrados para el sábado", explicó Insúa en declaraciones a ESPN.

"Si lo venden antes del martes, jugará este sábado, y si no se firmará el contrato", detalló el entrenador del club de Boedo.

El caso de Gattoni, quien llevó la cinta de capitán hacia el final de la temporada 2022, es una complicación para Insúa porque el DT lo tiene en cuenta pero los dirigentes tienen la intención de bajarlo a la Reserva si no firma la renovación del contrato.

Además, desde el entorno del futbolista, avisaron de posibles ofertas de Mallorca y Sevilla de España, que nunca llegaron de manera formal a la institución azulgrana.

Por otro lado, San Lorenzo incorporó al colombiano Carlos Sánchez, de 36 años, para "usarlo de líbero en principio", dijo hoy el DT, aunque tampoco se lo descarta "en la zona del mediocampo por su estado físico"

"Se entrenó con normalidad y se va a concentrar para que se conozca con sus compañeros", dijo hoy Insúa respecto de "La Roca" Sánchez, quien firmó su contrato el miércoles.

Además, el entrenador valoró cómo la gente se "identificó con el equipo" en el cierre de la temporada pasada en la que terminaron "de gran manera".

"Los dueños del club son los socios y los hinchas, quienes por suerte desde el primer momento nos apoyaron. San Lorenzo es una asociación sin fines de lucro y ellos serán siempre los dueños. Nosotros lo mínimo que podíamos garantizar era correr a muerte desde el primer minuto hasta el último", opinó el exfutbolista emblema del "Ciclón".

Po otro lado, el DT analizó cómo será esta temporada: "Cambiaron las distribuciones de los torneos este año y veremos cómo llegaremos al segundo semestre, en donde se definirán la Copa de la Liga, la Copa Argentina y la Sudamericana. Terminamos el año pasado con una localía fuerte y tenemos que repetirlo".

San Lorenzo jugará la Copa Sudamericana luego de un excelente cierre de temporada en el que remontó una amplia diferencia con sus rivales y finalizó en el undécimo puesto de la tabla general para ocupar el último cupo.

"La falta de goles en los amistosos no me preocupa, nos sirve para prepararnos y tomar ritmo. No dejamos de hacer nada de lo programado en la pretemporada, inclusive el día antes del partido entrenábamos con el mismo rigor que dos o tres días antes. Tenemos delanteros con mucho gol", analizó el DT.

"Boca, River y Racing, por su capacidad de armado de plantel, tienen un pequeño favoritismo en la previa pero eso no te garantiza nada", concluyó Insúa.

San Lorenzo debutará el sábado como local en la Liga Profesional, desde las 17, contra Arsenal de Sarandí. (Télam)